法醫研究所與疾管署MOU 防疫國家隊重要里程碑

▲衛福部疾病管制署長羅一鈞（左起）、衛福部常務次長莊人祥、法務部長鄭銘謙及法醫研究所長侯寬仁，於合作協議書簽署儀式合影。

為強化國家防疫體系與司法科學鑑識之能量，法務部法醫研究所與衛生福利部疾病管制署於今（十）日上午在法務部文史陳列館舉行「合作協議書簽署儀式」，法務部長鄭銘謙與衛生福利部常務次長莊人祥特出席簽署儀式，共同見證法務部法醫研究所侯寬仁所長與衛福部疾病管制署羅一鈞署長代表雙方簽署。未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網之目標。

法務部長鄭銘謙致詞表示，本次合作協議的簽署，不僅是行政程序的對接，更是法醫所發揮專業職能、落實社會責任的具體實踐。期盼透過這份協議，正式建立起「衛政」與「法政」之間的協作平台，讓司法解剖的功能不僅止於伸張正義，更能延伸成為公共衛生監測網中不可或缺的重要一環 。鄭部長特別肯定法醫所近年來在專業能量上的投入與成長，除了推動CT法醫影像掃描輔助死因判斷外，更致力提升實驗室的生物安全等級，並持續與國際接軌，鄭銘謙也特別感謝疾管署長期以來對我國防疫體系的貢獻，以及對司法相驗工作的協助與指導。

衛福部次長莊人祥致詞表示，本次合作協議書簽署儀式不僅是我國政府部門之間發揮防疫一體的相互合作，更是台灣司法體系與公共衛生領域的深度融合、共同守護國人生命安全的重要里程碑。透過雙方的合作，制定了一套嚴謹的標準作業流程，強化「防疫國家隊」的整體韌性。這種從中央到地方、從醫學到司法的完整防線與跨部會的即時串聯，讓我們在面對危機時有十足的信心，可以比未知傳染病跑得更快，也是對全民健康最堅定的守護承諾。

法醫所表示，該所與疾管署兩機關早在一○六年至一一○年間，即針對「行政解剖」訂定合作協議。本次的簽署是在此互信基礎上，將合作範圍擴大涵蓋至社會高度關注的疫苗不良反應與新興傳染病案件。本次協議明確規範了標準作業程序（SOP），未來當疾管署有緊急需求時，將採取「快速通報」模式，由法醫所即時派員執行檢體採樣與病理鑑識，確保每一個環節緊密銜接，協助疾管署以最快速度掌握疫情動態，防堵擴散風險。

此次合作象徵我國防疫與司法調查的橫向整合，雙方基於《傳染病防治法》及《行政程序法》之行政協助精神，以資源共享達成國家資源配置的最佳效益。期盼透過這份協議，正式建立起「衛政」與「法政」的協作平台，讓法醫解剖不僅能伸張正義，更延伸成為公共衛生監測網中不可或缺的一環，共同打造更具韌性的社會安全網。