法醫高大成有醫活人！ 診所負評「親自留言」嗆辣回擊

知名法醫高大成，以專業角度解析各類命案、槍擊案與重大刑案，直言不諱的風格讓他在媒體上相當亮眼。不過，他不只在解剖台上處理死者，在台中也開設「高診所」，替活人看診，從一般內科、小兒科到糖尿病、高血壓等慢性病全都涵蓋。診所Google評價高達4.6星，每則留言幾乎都由高大成本人親自回覆，許多留言甚至像粉絲告白般寫下「崇拜高醫師」，形成獨特景象。

不少第一次到診所的民眾，都被驚喜到：「原來高大成也看活人！」有人上網分享胸悶隨意找診所，沒想到推開門竟看到本尊，一句「業務涉及陽間、陰間、太平間」引發網友歪樓留言。實際看診的患者則說，高大成相當親切、接地氣，診間裡是「知道多少說多少」的直白風格。

高診所的名稱低調，初看完全聯想不到法醫本人，但Google上超過4星的高分評價，清楚看出民眾對他的高度信任。不過面對1星負評，高大成也延續他嗆辣的個性，毫不保留直接回應。有民眾質疑「看不懂、不理解」，他回嗆：「你沒有來看過病，無權給評價。」有人抱怨他態度高傲，他則反問：「是因為剛才沒有跟你合照嗎？」甚至反酸「有機會可以再來門診」。

對於負評，高大成坦言不是不能接受批評，而是有些人明顯是找碴，「三次來都是坐下就說沒效，你看會高興嗎？難道這不是故意嗎？」甚至有人批評診所「很髒」，他也忍不住反問：「你是來看屋子還是看病的？」

反觀五星留言，則像粉絲見偶像般告白，有人寫下「終於見到本人，快昏倒了」、「愛你喔高醫師」，高大成也幽默回覆感謝。他笑說，很多人來不是看病，是想拍照，但他都會勸對方：「買書就好了，不要一直拍啦，我又不帥，照相要幹嘛。」

現年75歲的高大成，仍堅持每天開一診，同時在中山醫學大學擔任法醫學教授，穿梭於診所、教室與鏡頭前。他坦率、直腸子的性格，從鑑識台延伸到診間與網路世界，也因此讓診所的Google評論區成為網友口中的「另類觀賞重點」。

