法醫高大成診所出現＂一星負評＂ 直率親力親為回覆

知名法醫高大成，在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案，而他不只會解剖屍體，同時也開診所替人看病，就有病患在網路評論，給一顆星負評，他不改犀利性格，直接留言回嗆，意外引發熱議，其實仔細了解，大部分評論都是五星評價大讚，他很親切。





知名法醫高大成，劈頭直接打破大家既定印象，強調他不只會看大體，解剖、驗屍，看診治病也很在行。總是在電視上，解析各種命案，高大成直言敢言，大砲性格鮮明，就有網友在Google評論，質疑他的醫師專業，看不懂、不理解，給診所一星負評，高大成霸氣回擊，你沒有來診所看過病，無權給診所評星，甚至有網友抱怨去了兩次都沒改善，第三次被告知不用來了，高大成更是嗆辣回應。

不過仔細看看評論，其實，留言大都是五星好評，有人趁機告白說，為了想看高醫師，我都想感冒了，還有人大讚，非常有親和力接地氣，甚至有粉絲直接跑來診所合照。人氣法醫高大成，開診所執業32年，直率犀利風格令人印象深刻，網友留言，他也都會看，更會親自打字回覆，但面對負評沒在客氣，依舊不改其特色，開砲一句嗆爆，成為焦點。





