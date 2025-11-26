法院上哭訴「自己像隻小螞蟻」也沒用 周玉蔻加重誹謗定讞！

媒體人周玉蔻先前因在臉書發文指民眾黨主席黃國昌「教室硬上女學生」遭提告，台北地方法院依加重誹謗罪判處周玉蔻3月徒刑，周不服上訴，但高院審理後駁回上訴，全案定讞。根據判決書指出，周玉蔻在法庭上哭訴，「自己像一隻小螞蟻被輾壓」。

媒體人周玉蔻。（圖／報系資料照）

周玉蔻於2023年6月13日在臉書發文寫道：「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」黃國昌認為周玉蔻惡意捏造事實，向檢方提告加重誹謗罪，另提起民事訴訟求償100萬元、要求刪除臉書上汙衊文章及刊登判決。

台北地院民事庭認定周玉蔻的發文確實侵害黃國昌名譽，去年4月判決她須賠償30萬元確定。刑事部分，檢方認為周玉蔻的貼文指摘黃國昌在教室「硬上」女學生，如同「鍾沛君案」確有妨害性自主事件存在。檢方指出，評論須基於正確事實或經查證的事實，黃國昌過去言論僅談及「師生戀」，從未說過自己是「強制」或「硬上」，周玉蔻卻未查證。

根據《聯合報》報導，此案在台北地院進行言詞辯論時，周玉蔻在庭上哽咽表示，她從事新聞工作50年，只是在提醒社會一個可能擔任法務部長的人的行徑。周玉蔻批評檢方起訴媒體的態度十分散漫、輕率，只找個事務官開庭就起訴她。她說，黃國昌不許別人批評他，卻用更惡毒、尖銳的言詞對別人人格攻擊。周玉蔻表示，如果評論得不對，黃國昌大可召開記者會立刻回答。

周玉蔻多次因誹謗遭告上法院。（圖／報系資料照）

周玉蔻說，她在解嚴前即投身媒體工作，以前被政治迫害、國家興「文字獄」，她都在風險中度過。她痛心檢察官為何可以沒看到她就起訴，覺得很無助，「像一隻小螞蟻」被輾壓。周玉蔻也提到，黃國昌後來擔任不分區立委，掌握法務部的預算，但檢察官未找她就起訴，她覺得悲哀。

黃國昌的告訴代理人批評周玉蔻毫無悔意，請求駁回她的上訴。告訴代理人指出，周玉蔻的貼文語句是「陳述」，不存在任何譬喻成分，且她在地檢署的說詞將「教室」改成「辦公室」，也沒提到特別權力關係，根本是臨訟杜撰，具真實惡意。台灣高等法院審理後認定周玉蔻上訴無理由，駁回上訴，全案定讞。

