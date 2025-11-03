法院准許變更限制住居地 林岱樺可回家與母妹同住

林岱樺10月27日首度助理費案出庭，要求法官准她回家，高雄地院准許她變更限制住居地，自11月起可與媽媽、妹妹同住。 圖：孫家銘／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺疑涉詐領助理費、加班費，高雄地檢署起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞妹林岱縝等10人，高雄地方法院10月27日首度傳喚林岱樺出庭，林岱樺自爆被限制住居後無法回家，衣服只能穿同一套，要求法官准她回家，高雄地院採信她聲請理由，准許林岱樺變更限制住居地，自11月起可與媽媽、妹妹同住。

林岱樺涉貪被限制住居，她另聲請解除限制，變更住居所。27日出庭時，林岱樺的委任律師李代昌主張林自今年2月20日被搜索後，基於公益寄人籬下，更換過好幾次住宿地點，目前胞妹也被追加起訴，法院限制應合乎比例原則，准讓林回家與胞妹、母親同住。法官當庭問檢察官意見，檢方認為林岱樺姊妹是同案被告，此例一開，往後恐所有被告都要求比照辦理，因此反對林岱樺與胞妹同住。

林岱樺當庭舉手要求發言，隨後稱公權力對她該搜、該押都做了，「我只是要回去同住有什麼不對？」從今年2月搜索後，她都不知道能不能和媽媽講話，一家人像驚弓之鳥不敢往來，就是怕又被檢察官搜索。她還自爆「從搜索到現在衣服都穿同一件」，沒有任何衣物在身邊，現在要換季了，天冷南北往返，她想添加衣物也沒辦法回家拿衣服。

法官事後由合議庭共同評議，合議庭認為，限制住居是為防止逃亡，而非限制居住自由，而本案尚有對林岱樺為具保、限制出境出海強制處分，縱使林岱樺與胞妹林岱縝未同住，若其等有心串證時，可持用他人行動電話或電腦上網使用LINE等通訊軟體，亦能達到勾串之目的，認定檢察官僅憑姊妹恐有串證之虞，而禁止變更限制住居地，有違比例原則中的合適性原則，林主張生活及飲食不便，已影響國會議員及公務運作執行，並非毫無根據。

