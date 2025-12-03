法院判賠逾232萬美元，股價嚇跌3%！皇將強調舊案與現任經營團隊無關，將提上訴

製藥設備大廠皇將科技（4744）遭台中地方法院民事判賠232萬8309美元，今（3）日股價聞訊重挫，盤中一度跌逾3%。皇將強調，此為陳年舊案與現任經營團隊無關，將依法提起上訴維護公司名譽，捍衛全體股東權益。

歷史交易爭議案 與現任經營團隊無關



皇將說明，本案爭議源自2008年前任董事長楊勝輝與當時主管職務的楊建夫（楊芥夫）私人公司購併契約，以及後續雙方另行簽署合作開發契約一事。現任經營團隊自2014年起接手經營，並非現任經營團隊簽署或主導，財務及業務運作正常，並無重大影響。

皇將強調，該公司向來重視公司治理，不僅昨日在接獲判決書第一時間就發布重訊公告，也已取得此案件相關資料，發現多項重大疑點與矛盾，將依法採取提起上訴程序。針對法院一審以程序上規定為理由，而未審酌該公司關鍵法律主張，對於其所主張攸關公司治理的《公司法》第185條第1項第3款未進行實體審理，皇將深感遺憾。

皇將主管表示，根據《公司法》相關條文，重大投資或併購行為應經董事會及股東會決議，未經決議者為無效。該公司將再蒐集整理相關證據依法提起上訴，也對楊勝輝及楊建夫（楊芥夫）提起背信刑事自訴，現由台中地院審理中。

審慎評估財務面與責任準備金



法院判決皇將與楊勝輝應連帶給付原告232萬8309美元，及自2018年9月6日起至清償日止，按年息計算5%利息，訴訟費用由該公司與楊勝輝連帶負擔99%，其餘原告付擔。

對此，皇將已就本案審慎評估財務面，並將依 IFRS 國際會計準則及主管機關相關規範，於必要期間提列適當的準備金，以符合審慎會計原則，「此舉旨在確保財務資訊的真實與透明，也展現本公司在面對歷史遺留爭議時，仍堅守專業與負責任的治理態度。」

皇將重申，本案屬於前任管理階層時期的舊案，並未對該公司目前營運造成影響。現任經營團隊持續穩健推進研發、製造與全球市場布局，各項業務均按計畫正常進行，未來將秉持誠信治理原則，堅定上訴以捍衛公司名譽，拒絕任何未經依法程序的舊有承諾轉嫁於公司及全體股東，並持續以最高標準維護企業形象與股東權益。

​ 海外訂單回溫 未來展望審慎樂觀 ​



皇將繼完成韓國 CHANGSUNG 軟膠囊設備商併購後，已具有涵蓋錠劑、軟膠囊、包裝、檢測及無菌針劑充填等完整製藥設備產品線，並且為大永無菌充填設備的全球代理，未來將以「整廠解決方案（total‑solution）供應商」定位，加速拓展包括北美、印度、歐洲、中南美洲等全球市場。

隨著全球藥品與保健食品產業持續擴大、製藥自動化及無菌製劑需求提升，加上近日海外訂單回溫與營運改善，皇將對未來持審慎樂觀態度，將持續推動技術升級、加強全球布局與市場佔有率表現，助力公司未來營運穩健成長動能，並為全體股東創造長期價值。



