法院判黎智英3罪全成立 香港特首李家超嗆：其心歹毒

黎智英今（15）日遭到香港法院判決違反《國家安》，包含「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名全部成立。香港特首李家超今po文嗆黎智英，「損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。」

李家超今於臉書po文提及黎智英判決案件，批評黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區、招引外部干預。「黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。」他認為，黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，「法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。」

李家超補充說道，法律從不容許任何職業或背景的人假借人權、民主和自由之名，公然傷害國家及同胞。香港特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為、活動。「香港是法治社會，特區政府有法必依、違者必究、執法必嚴，我們會全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」，履行這天經地義的責任。

最後李家超強調，特區政府旗幟鮮明，「司法機構理直氣壯，無懼任何威嚇，堅定履行維護國家安全的責任。」由於法庭的判書有800多頁，政府會在詳細研究判辭，之後再作更全面的聲明。

