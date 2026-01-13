法院年收421萬件 要怎麼改善過勞？

已現有全台約2200名法官計算，每位法官平均每年必須結1913件案件才能達到收支平衡！（圖片摘自網路）





於1月8日的司法節研討會中，司法院代理院長謝銘洋表示2024年法院收案量達417萬件，預估2025年將突破421萬件；並指出短短3年間暴增64萬件，成長幅度接近5分之1！

新收421萬件是什麼概念？已現有全台約2200名法官計算，每位法官平均每年必須結1913件案件才能達到收支平衡！這有可能嗎？民眾面對這樣的天文數字，會有什麼想法？如果法院案件那麼多，近年來「僅成長幾萬件」的詐騙案件，何以讓法院難以負荷？

這個數字當然是真的，法院案件負荷過重也是真的。然而，對於公眾而言，理解上卻是失真的。此一數字並無法傳達有意義的資訊，也無法讓法律界及社會大眾理解後，進而關心司法過勞的問題。那麼，所謂的400多萬件案件是怎麼來的？

根據2023年的司法院統計，全國地方法院共終結約390萬件，其中民事136萬件、刑事50萬件、強制執行191萬件，並另有公證、提存等案件。約136萬的民事案件中，訴訟案件占約20萬件，佔總數的15%；聲請支付命令等非訟案件則為85%（作為參考，司法統計對非訟案件的權重是訴訟案件的10分之1）。

也就是說，在將近400萬的法院案件中，將近8成並非「訴訟案件」，與人民對法院「審理」案件的第一印象不同。當然，強制執行、非訟案件也非輕鬆的工作，但只是不分案型地把案量全部加總，並無助於司法過勞議題的理解與討論。

重點在於，面對不同的程序，司法院是否能夠拿出相應的解方，以舒緩基層人員的辦案壓力？舉例而言，強制執行案件雖多，但超過8成的案件會以「換發債權憑證」結案，也就是說大量案件不會實際執行債務人財產。因此，「債權憑證電子化」等改革，便攸關能否讓書記官正確、高效地處理；或反而導致基層書記官怨聲載道？此外，在換發前，法院書記官也可能依債權人請求四處函查債務人財產；值得檢討的是，債權人數十年來皆可直接向國稅局查詢債務人財產，為何在查詢勞保、集保公司、郵局等資料時，就一定非得透過法院不可？

司法過勞是目前基層司法人員共同面臨的困境，然而，司法院對於問題的描述及呈現是相當不精確、封閉的。就法院的各個環節中，哪一部分最具有減輕負擔的迫切性？法院體系配置在民事訴訟、非訟、刑事及強制執行的人力分別是多少？資源與案件負擔的分配是否妥適？透過人員的分配及勞役平衡是否可能改善？這些資訊，向來都不為公眾所知。

必須強調的是，無法清楚的描繪現狀，也就很難具體說服立法院分配更多必要人力，導致社會各界對於「是否要增加司法人力？」、「增加多少？」等問題，難以達成共識。對此，期待司法院可以就司法資源的分配與案件負擔的加重，作成完整、詳細的說明，並公開提出明確、具可行性的改善方案，以求集思廣益，讓基層司法人員能看到辦案環境改善的曙光。

※作者為民間司法改革基金會政策部主任，律師。