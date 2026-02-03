法院抓了又放…「Tinder惡魔」謊稱癌末詐財、強暴10女 受害者淚：司法疏失毀了我們一生

英國蘇格蘭一名透過交友軟體獵豔的詐欺兼強暴犯，因司法疏漏被釋放，未料，他卻在出獄後又將魔爪伸向另10名無辜女性，進行性侵與詐財。示意圖／取自unsplash

英國蘇格蘭爆發一起令人震驚的司法醜聞。一名利用交友軟體獵豔的連環詐欺犯兼強暴犯，在被警方逮捕並短暫出庭後，竟因司法程序的疏漏被釋放。調查顯示，這項致命的錯誤導致該名罪犯在獲釋後的「自由期間」，將魔爪伸向另外10名無辜女性，進行性侵與詐財。

錯失關鍵羈押機會 代價慘重

根據《星期日郵報》（Sunday Mail）調查揭露，早在2023年11月24日，32歲的麥克維（Ryan McVay）就因涉嫌嚴重的家庭虐待罪出庭受審，當時法庭曾下令將其還押候審。官方文件顯示，僅僅5天後的12月1日，他便從基爾馬諾克（Kilmarnock）治安法庭獲釋。

儘管官方後來承認這是一次「錯誤」，辯稱是因證據不足而透過單獨程序釋放，但這一決定的後果是災難性的。當時麥克維已對7名女性犯罪，在他重獲自由的短短幾週內，他又迅速鎖定了10名受害者，總計騙取55250英鎊（約合新台幣225萬元），並強暴了其中1人，直到8個月後的2024年7月，他才再次被繩之以法。

「Tinder大騙徒」手法：謊稱癌末、扮友性侵

麥克維的犯罪手法冷血且縝密，他活躍於Tinder和Bumble等交友軟體，使用史蒂芬森（Gary Stephenson）、賈斯汀（Paul Justin）等多個化名，專門挑選剛結束受虐關係、失業或正處於脆弱狀態的女性下手。

在其中一起駭人聽聞的案件中，他以受害者名義借高利貸並開設賭博帳戶，騙走18000英鎊。更令人髮指的是，他隨後偽裝成自己的朋友保羅，強行進入受害者家中對其進行毆打並強暴。另一起案件中，他謊稱自己來自南非且罹患晚期攝護腺癌，博取受害者同情，甚至讓女方為他籌備「葬禮」，藉此詐取38000英鎊。

受害者控訴：司法系統辜負了我們

麥克維最終在今年11月於格拉斯哥高等法院對38項指控認罪，承認詐騙了總計17名女性共81872英鎊，並強暴了其中2名受害者。一名受害者在受訪時痛心疾首地表示，「他毀了太多人的生活，被傳喚上法庭並沒有阻止他，反而讓他變本加厲。我覺得刑事司法系統辜負了太多女性，他們本來有機會阻止這一切。」

承審法官德拉蒙德夫人（Lady Drummond）在法庭上斥責麥克維，「你所實施的欺騙、脅迫和虐待規模令人震驚，受害者長期生活在恐懼之中，最終導致經濟崩潰。」

新保釋法規惹議！省錢比安全重要？

此案也引發了蘇格蘭政界對《保釋和釋放拘留法》的強烈質疑，新規定於2026年5月生效，取消了對有暴力或性虐待前科者「推定拒絕保釋」的限制，旨在減少監獄人數。

反對派政客抨擊，政府為了削減開支和騰出監獄空間，竟讓危險罪犯輕易獲釋，將女性安全置於險境。儘管司法部長堅稱新法能保護受害者，但麥克維案無疑是對此一說法的最大諷刺。目前，麥克維的判決因需等待精神病學報告而延期，預計將於明年3月宣判。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



