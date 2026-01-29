法院改認「仍可教化」！梁育誌姦殺長榮女大生逆轉逃死 母悲吐9字

梁育誌在長榮大學周邊性侵殺害馬國女大生，該區原偏昏暗，事後台南市府已將路燈全面換成LED燈。台南市政府提供



高雄男子梁育誌5年前姦殺長榮大學鍾姓女學生，案經多次審理，一、二審均判處死刑，但高雄高分院更二審今（1/29）認定其犯行未達「情節最重大之罪」，逆轉改判無期徒刑。對此，死者母親悲痛不已，僅以文字回應「不能接受這樣的判決」。

回顧案情，2020年10月28日晚間，鍾姓女學生獨自從長榮大學台南歸仁校區步行返家途中，遭梁育誌隨機盯上。梁以打結麻繩套住鍾女脖子，強行拖入路旁草叢性侵，過程中鍾女激烈反抗並抓咬造成梁受傷，仍不幸遭勒斃身亡。

梁男犯後態度冷血，竟開車載著被害人遺體在高雄、台南間繞行十餘小時，期間拿走被害人財物購物，甚至以鍾女手機抵充加油費，最後才將遺體棄置於高雄大崗山區。

警方隔日鎖定梁男行蹤，在其住處附近將「開車過家門不入、觀望警方動靜」的梁逮捕到案，並在其身上及車內採得被害人血跡與DNA，證據確鑿。

檢方依強制性交故意殺人、強盜、遺棄屍體等罪起訴，一、二審及更一審均認定梁男犯罪情節極為嚴重，三度判處死刑，並褫奪公權終身，成為死刑釋憲後首例判死案件。不過案件上訴後，最高法院認為事實與量刑仍有釐清必要，接連撤銷發回更審。

高雄高分院更二審指出，梁育誌犯行手段殘忍、非難性極高，造成被害人家屬巨大痛苦，但並非事前預謀或計畫性殺人，與多重殺人或計畫性案件相比，尚未達必須剝奪生命的「情節最重大之罪」。

合議庭採信多份精神鑑定及專業意見，認定梁仍具矯治與教化可能性，最終依強制性交殺人罪判處無期徒刑，強盜罪判處8年徒刑，並褫奪公權終身，全案仍可上訴；對更二審判決，鍾女生母親不願受訪，僅以文字表示「不能接受這樣的判決」。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

