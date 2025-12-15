法院放虎歸山多害2被害人！詐騙車手獲釋3天火速再詐80萬

記者陳佳鈴／彰化報導

法官輕放應該羈押的車手，車手獲釋後秒再找到兩名被害人詐騙。(示意圖／資料照)

詐騙抓不完，但抓到常常又因輕放，增加多名被害人！一名羅姓詐欺集團車手去年遭警方逮捕後，因承審法官裁定「無羈押必要」而獲釋。然而，羅嫌卻在重獲自由短短三天內，旋即重操舊業，橫跨苗栗與彰化兩地，成功向兩名被害人詐得總計新台幣80萬元鉅款。彰化地方法院認定羅姓車手再犯之風險極高，且危害社會甚鉅，依《加重詐欺取財罪》，判處其有期徒刑二年。

根據判決書內容，年約 23 歲的羅姓男子在去年九月間，涉及多起「假投資、真詐財」的詐欺取財案件，一度在台北遭逮。雖然士林地檢署隨後向士林地院聲請羈押，但法官認定其無羈押之必要性，裁定將其釋放。羅嫌在結束短暫拘留後，並未收手，反而迅速與詐騙集團成員聯繫，於同年10月4日，在苗栗縣及彰化縣分別向兩名被害人成功詐取50萬元及30萬元。

此事件印證了此前彰化地檢署曾公開表達的憂慮：若法院持續對詐欺車手從輕發落，將變相助長犯罪集團的囂張氣焰，成為詐騙案件始終無法遏止的主因之一。

彰化地方法院審理此案時，羅嫌打出「悲情牌」，辯稱自己家境清寒，需扶養祖母，且並未從中獲得報酬，連車資都是自行墊付，試圖爭取法官寬貸。

然而，合議庭並未接受其辯詞。法官嚴正質疑，羅男在兩度遭警方查緝並獲釋後，仍立即連續犯下多起案件，若非已取得遠高於一般工作所得的高額不法報酬，實難以支撐其頻繁搭乘高鐵、台鐵及計程車，奔波多地犯案的龐大交通成本與犯案動機。

最終，彰化地方法院認定羅姓車手再犯之風險極高，且危害社會甚鉅，依《加重詐欺取財罪》，判處其有期徒刑二年，並處以新台幣三萬元罰金。全案仍可依法提出上訴。

