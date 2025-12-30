法院曲解｢打詐專法｣背離立法初衷！民眾黨團痛批︰擺爛、輕縱詐團

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院會今（12/30）日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》及《勞工保險條例》第66、69條修正案。民眾黨立法院黨團隨後召開記者會，總召黃國昌、副總召張啓楷及立委黃珊珊、林國成聯手說明修法重點，並痛批行政、司法體系長期怠惰，導致打詐專法遭法院曲解，嚴重背離立法初衷，一再輕縱詐團。

民眾黨立法院黨團召開記者會，總召黃國昌、副總召張啓楷及立委黃珊珊、林國成聯手說明三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》及《勞工保險條例》第66、69條修正案修法重點。(圖／民眾黨團)

黃國昌指出，民眾黨昨天已要求賴清德總統為帶頭散布不實指控公開道歉，卻僅由發言人閃躲回應。他批評總統一面高喊團結，一面抹紅在野黨，甚至指責在野黨「不做正事」，實則多項跳票法案正是由在野黨補破網完成，反凸顯執政黨怠惰失職。

黃珊珊表示，《詐欺犯罪危害防制條例》去年火速通過，核心精神在於追回被害人財損、加重刑責並誘使車手供出上游。(圖／民眾黨團)

黃珊珊表示，《詐欺犯罪危害防制條例》去年火速通過，核心精神在於追回被害人財損、加重刑責並誘使車手供出上游，卻因法院將詐騙所得誤認為「車手個人報酬」，甚至經最高法院刑事大法庭裁定後仍曲解立法意旨，迫使國會必須再度修法。她痛批法務部未如承諾期限提出修法版本，司法院更在審查時坦言「未看過法案」，行政、司法互踢皮球，形同放任詐團坐大。

黃珊珊強調，統計每月高達60至70億元的詐騙財損，皆屬被害人所有，修法不僅是「填補損害」，更必須落實和解、追出主謀，還給被害人遲來的正義。她也點名行政院至今未提出《融資公司法》及《虛擬資產服務法》版本，一再拖延已讓人民無法再等。

林國成指出，《勞保條例》第66、69條修法，明確將最終給付責任入法，是對全台1100多萬名勞工的基本保障。(圖／民眾黨團)

林國成則指出，《勞保條例》第66、69條修法，明確將最終給付責任入法，是對全台1,100多萬名勞工的基本保障。他批評行政部門長期拖延，卻在最後關頭才倉促跟進，所幸法案仍順利三讀，盼成為勞工的2026年新年賀禮。

另外，針對中選會人事案，黃國昌直言，行政院多次跳票延宕提名，民眾黨團將依往例對被提名人發出問卷審查，確保其政治中立與專業獨立。

針對中選會人事案，張啓楷呼籲執政黨勿再以政治立場封殺專業人選。(圖／民眾黨團)

張啓楷也補充，問卷重點涵蓋公投制度、投開票流程精進、轉移投票配套及陸配參政權等關鍵議題，呼籲執政黨勿再以政治立場封殺專業人選。

