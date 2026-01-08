法院案量飆破421萬 謝銘洋推AI抗過勞籲政治勿擾司法
在案件量持續飆升、司法人力長期吃緊與政治侵擾的困境中，司法院與法務部今（8日）於司法節共同舉辦第81屆司法節學術研討會。司法院代理院長謝銘洋致詞表示，全國法院一年新收案件數預估已突破421萬件，司法體系正承受前所未有的工作壓力，也迫使司法院必須加速推動AI與司法數位轉型，以為長期過勞的法官與司法行政體系尋找出口，謝銘洋也呼籲並請各界守住憲政分際，讓司法保有純淨而獨立的審判空間。
隨著人民權利意識不斷提升、社會型態與交易關係日益複雜，法院已成為各類社會衝突與風險的最終承接者，謝銘洋代理院長表示，統計顯示，全國各級法院新收案件量，從2022年的357萬件，增加至2024年的417萬件，預估2025年將正式突破421萬件，短短3年間暴增64萬件，成長幅度接近5分之1。其中，以打擊詐欺犯罪、保單強制執行、保護令聲請、收容事件及消費者債務清理案件成長最為明顯，基層法院首當其衝，審判與行政負荷同步飆升。
案件洪流不斷湧入，司法核心人力卻未能同步補強，反而出現明顯流失。謝銘洋指出，法官離退人數機乎呈現倍數成長，從2020年的47人，增加至2025年的78人，增幅高達66%；書記官報到率也持續下探，預估僅剩52.4%，使全國書記官缺額超過400人。案件愈來愈多、處理案件的人卻愈來愈少，結構性失衡已成常態，也直接衝擊司法同仁的身心健康與審判品質。
謝銘洋說，自己一年多來走訪各地法院，親眼看到法官與書記官在狹小的辦公空間內，被堆積如山的卷宗包圍，幾乎看不見人影。白天密集開庭，夜晚仍得整卷、閱卷、撰寫判決到深夜，長期超時工作已成司法日常，甚至已有優秀同仁因過勞倒下。謝銘洋直言，看到司法同仁為了撐住制度運作，燃燒健康、犧牲家庭生活，內心充滿不捨與痛心，也更加確信司法制度若不及時調整，終將難以承受。
面對沉重壓力，司法院將減輕工作負荷、提升整體效能列為司法行政最迫切的任務。謝銘洋表示，司法院正同步推動人力結構調整與流程簡化，透過組織改造、精簡行政與審判程序，以及更彈性配置輔助人力，讓有限資源真正回到審判核心。其中，「司法數位轉型」被視為關鍵解方，司法院已成立科技司法推動小組，全面檢視線上起訴、電子閱卷與筆錄製作流程，期望藉由科技手段減少重複性勞務，提升開庭與裁判效率。
隨著AI浪潮來襲，司法院也開始研議導入人工智慧，協助處理龐大的司法資料量，包括文獻與判決先例的檢索、整理與分析，甚至支援複雜案件的資料統整與重點提示。謝銘洋強調，AI並非取代法官的判斷，而是在符合法治與人權保障的前提下，作為減輕審判負擔的輔助工具。日前司法院已邀集法務部與全國律師聯合會舉辦AI座談會，讓審、檢、辯三方交流實務經驗，嘗試在高壓的司法環境中，為效率與品質找出平衡點。
謝銘洋表示，司法是社會紛爭解決的最後一道防線，也是憲法和法律秩序最終的守護者。在權力分立的憲法架構下，司法應保持中立地位，各權力機關間的互動應恪守憲法分際，司法更應保有超然獨立的空間，免於政治波瀾的干擾；唯有維護純淨的審判環境，才能構築具備尊嚴的司法，並確保公平正義的實現。謝銘洋也呼籲表示要懇請各界共同守住憲政分際，讓司法回歸本質角色，保有純淨而獨立的審判空間，讓國家的長治久安擁有穩固的根基。
謝銘洋指出，今天的研討會，是一段對話的開始。無論是觀護制度的探討、司法效能的提升，或是對司法獨立的守護，都有賴匯聚各界智慧。在案件量持續攀升、法官與司法同仁長期過勞的現實下，如何讓改革真正落地，已成司法無法迴避的課題。希望透過持續對話與制度調整，為台灣司法找出一條更穩健、溫暖且有效率的道路。
法務部方面，則從少年司法與社會安全網的角度，呼應司法體系的沉重負荷。法務部政務次長徐錫祥致詞時表示，司法不是冷冰冰的制度，每一件案件背後，都牽動被害人、更生人與家庭的命運。法務部長期推動「溫暖有感」的柔性司法政策，希望透過跨部會、跨領域合作，讓司法保護不中斷，協助司法少年穩定復歸社會，並降低再犯風險。
然而，無論是柔性司法、少年保護，或AI與制度創新，最終仍須建立在可持續的人力與不受外力干擾的制度基礎上。有與會者語重心長地指出，司法長期承擔過多社會期待，近來又一再被涉貪污重罪的柯文哲等政治人物誣蔑為政治工具，司法陷入缺乏相應資源支撐困境，若僅要求司法「更快、更好」，卻未正視人力與制度及極限與政治侵擾，恐將加速整個司法體系及國家的耗損。
