法院科技監控使用數增6.7倍 法務部：將爭取經費採購

涉及地下匯兌的88會館負責人郭哲敏，交保在外期間，多次接近機場與海岸線，讓他又被羈押。同樣被撤銷交保，還有多次靠近漁港的遠東航空董事長張綱維，再被裁定收押。

而被告行蹤能被時刻掌握，因為有電子腳鐶示警，尤其在重大經濟要犯鍾文智棄保潛逃後，讓這類防逃設備的使用頻率大增，但科技監控設備傳出數量吃緊，法官被要求在下科控裁定前，需先確認庫存。

司法院發言人吳定亞表示，「為避免法院實務運作，及當事人因為等待設備調度困擾，本院亦發函提醒各法院，科技設備監控業務案件有所增加趨勢，提醒法院行政端適時來做因應 。」

法務部次長黃謀信說明，「包括相關的電子腳鐶、手鐶也好，的確是有吃緊的狀況，但是2025年運作的結果還是足以因應。我們預計在2026年，現在已經緊急的採購，那2027年我們會增加相關的設購部分的需求量 。」

根據官方資料，科控中心成立當年，院方使用0件、檢方2件，接著逐年增加，2024年已有48件與49件，但2025年一口氣暴增到法院323件、檢察機關191件，光是院方使用科控設備，相較前年就多了6.7倍。

負責採購的法務部回應，去年的科控設備運用數量上有吃緊狀況，未來將爭取更多經費採購，面對科控案件大量湧入，也在科控業務上增加更多的專責人力。

民間司改會副執行長李明洳則認為，「確認科控設備足夠之後才下科控，其實是有一點影響到法官的判斷沒錯。因為法官的判斷還是得回到說，這個本案到底有沒有逃亡之虞，那他是不是有需要科控設備的謹慎考慮 。」

司法資源拉警報，儘管民間司改會不反對強化運用，但防逃設備添置提醒必須到位，別讓院檢在考慮使用時，還多了案件外的非必要顧慮。

