法院裁定佛州可禁中國人買房！小粉紅讚英明

▲美國上訴法院裁定，佛羅里達州可執行限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回該法違反聯邦法律並歧視亞裔的主張。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國上訴法院裁定，佛羅里達州可執行限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回該法違反聯邦法律並歧視亞裔的主張。這項裁決在「微博」上意外引起中國網友大讚，「這不是好事嗎？幫助咱們限制資金外流」、「這佛州法官多英明啊」。

綜合《路透社》等外媒報導，美國佛羅里達州2023年5月通過「SB 264」法案，以國家安全為由禁止中國公民在該州購買土地與房產。多名居住在佛州的中國公民共同起訴州政府此舉構成購房歧視，

11月4日，美國第十一巡迴上訴法院以2比1的裁決，駁回上訴。指出美國公民自由聯盟代表的四名中國公民沒有法律資格對該法案提起訴訟，因為該法僅適用於「居住在中國的人」，而他們已經在佛州居住多年。法院同時也駁回了有關該法律案規定要求中國公民向州政府登記其財產與聯邦外國投資法相衝突，以及該法律出於對華人和亞洲人的種族主義動機的不正當指控。

該法禁止居住在中國且非美國公民或綠卡持有者在佛羅裡達州購買房產或土地。法律將允許非旅遊簽證持有者和庇護申請者購買面積不超過兩英畝的單一住宅，該建物必須距離任何軍事設施至少五英里（8公里）。

共和黨籍州長德桑蒂斯（Ronald DeSantis）2023年簽署該法案時表示，這將有助於保護美國人免受中國共產黨的影響。

報導指出，這項裁決可能會鼓勵其他州效仿，這種在20世紀初限制中國和日本公民擁有財產的「外國人土地法」，可能在失寵一個世紀後死灰復燃。目前，已有超過30個州的立法者通過或提出了限制外國人擁有房產的法案。

中國媒體《觀察者網》以「帶了壞頭！美國上訴法庭裁決：佛州可禁止中國人購買房產」為題報導，不過在中國社群媒體「微博」上，不少中國網友都留言嘲諷：「好！ 就應該出重拳」、「這哪裡壞了？」「這是好事啊」、「開了個好頭」、「寫不起好事嗎？」「買了的也要沒收充公」、「美國限購，讓錢往國內流不好嗎？究竟哪些人會不開心呢？」「活該，潤人去國外炒房」、「這佛州法官多英明啊」、「這不是好事嗎？幫助咱們限制資金外流」。

