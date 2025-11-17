法院認定以致命手段鎮壓抗議民眾 孟加拉前總理哈西娜遭判死刑

在經過長達幾個月的審判後，孟加拉國戰爭罪法庭17日判處被罷黜的前總理哈西娜（Sheikh Hasina）死刑，法庭認定她去年下令對學生領導的抗議進行致命鎮壓的行為有罪。這項裁決絕對是在孟加拉前領導人中最引人注目的，特別是距離預計2月初舉行的國會選舉只剩幾個月的時間。

孟加拉國 前總理哈西娜遭判死刑，宣判當日當局調派警力進駐法院加強維安。（圖／美聯社）

與此同時，哈西娜所領導的人民聯盟黨已被禁止參選，民眾擔心這項判決可能會在投票前引發新的動盪。

位於首都達卡的孟加拉「國際刑事法庭」，17日在嚴密的安保措施下宣判，而哈西娜本人則缺席，因為哈西娜早在2024年8月就逃往印度。哈西娜因反人類罪被判處終身監禁，並因在示威期間殺害多人而被判處死刑。死刑判決宣布後，法庭內響起歡呼聲和掌聲。該判決可向最高法院提起上訴。但哈西娜的兒子兼顧問瓦澤德在判決前夕告訴路透社，除非由人民聯盟參與的民選政府上台，否則他們不會上訴。

而哈西娜本人則表示，「這些訴訟是一場出於政治動機的鬧劇，是由不公正的法庭進行的，有罪判決早已註定。主持審理這些案件的是一個未經選舉產生的政府，而這個政府的成員都是我的政治對手。」

她還表示，自己沒有得到足夠的聽證會通知，也沒有得到任何有意義的辯護機會，哈西娜堅稱她本人沒有參與使用致命武力或其他被指控的犯罪行為。

在接受路透社採訪時，哈西娜警告說，人民聯盟的支持者已經越來越憤怒，並表示數百萬忠實支持者將抵制2月的議會選舉。週一，達卡和其他主要城市的安全措施仍然嚴密，準軍事部隊部署在重要的政府大樓和法庭大樓周圍。當局表示，他們已做好應對判決後任何突發情況的準備。

