法院認欠1.7億卻吃高檔餐廳、坐名車 民進黨大老吳乃仁遭「當庭管收」





民進黨重量級大老、台糖前董事長吳乃仁，因涉入台糖售地案被依背信罪判刑9個月定讞，並於2015年刑滿出獄。然而，吳乃仁出獄至今仍未賠償台糖1.7億元鉅額損失，台糖公司多次聲請強制執行無著，憤而向台中地方法院聲請管收。吳乃仁日前閃過拘提，不過昨天（11日）上午在律師陪同下主動前往台中地院接受訊問，但法官最終認定其「有錢過豪奢生活卻惡意賴帳」，當庭裁定准予管收，隨即解送台中看守所附設管收所。

台糖1.7億未償還 卻被直擊吃高檔餐廳

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台中地院表示，台糖公司長期以來持執行名義，多次聲請對吳乃仁的財產進行強制執行，但截至2025年4月底為止，台糖僅獲得極小部分的受償，至今仍有約1.7億元的鉅額款項未獲清償。法院根據台糖所提出的多份新聞報導及搜證資料，發現吳乃仁近年來頻繁出入高檔私人餐廳、平日更以百萬名車代步，生活起居水準遠遠逾越一般人的通常程度。法院審酌後，認定吳乃仁「顯有履行義務之可能，卻故意不履行」。

為了釐清其財產流向，台中地院先前曾多次依法核發執行命令，命吳乃仁在限期內據實報告其財產狀況、提供相當擔保或遵期履行債務，甚至發出傳票通知到庭。然而吳乃仁皆無正當理由違反命令，不僅拒不到場、不陳報資料，連台北地院受託前往拘提時也撲空，直到近日媒體大肆報導其「拘提未著」的消息，吳乃仁才驚覺事態嚴重，委任律師表示願意到院說明。

吳乃仁當庭喊冤 辯稱自己罹重病

不過吳乃仁在昨天開庭應訊時當庭喊冤，他辯稱自己的戶籍住所是兒子的財產，目前已出租給他人；而他近年罹患重病、生活無法自理，必須由子女就近照顧才居住在子女家中，絕非刻意逃避。吳乃仁也強調自己很有誠意，一直有與台糖協商清償債務的意願。

不過，法官認為，根據《強制執行法》第20條規定，當法院發現債務人財產已不足抵償債權時，債務人本就負有據實報告1年內財產狀況的「財產開示義務」，而吳乃仁雖口口聲聲說有協商意願，卻在庭上提不出任何具體的還款計畫或清償內容，且台糖代理人也當庭拒絕進行無實質意義的協商。

法院認刻意隱匿 裁定准予管收

台中地院審酌吳乃仁屢次無視法院命令、拒不申報財產與提供擔保，顯然不是「不能報告」，而是刻意隱匿。在審酌其財產確實不敷抵償，且無法發現其應交付之財產下，認定台糖聲請管收於法有據，昨日正式裁定准予管收。（責任編輯：呂品逸）

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