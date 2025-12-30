法院認證中共同床人！曹興誠「認曾與中國女交往」 吐1實情反嗆：干謝寒冰何事

曹興誠今年5月遭名嘴謝寒冰踢爆外遇中國籍小三，並揭露多張親密不雅照。（翻攝自謝寒冰臉書、哏來爆直播影音）

聯電創辦人曹興誠先前力挺大罷免，卻被媒體人謝寒冰爆料與中國小三親密照，讓曹興誠氣得提告，不過全案29日處分不起訴。對此，曹興誠批評北檢認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異，不起訴無疑助長賣台者氣焰，認與中國女子交往，大呼自己還是新加坡公民，既非台灣國民「有無婚外情干謝寒冰何事？」

針對判決結果，曹興誠昨（29日）發文表示，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法，指謝寒冰偽造最惡劣的一張，是他赤身露體吸著煙的照片，指自己長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，「怎可能如謝某公布的照片吸著煙（菸）？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？」

至於被謝寒冰公布照片中的中國女子，曹興誠則坦言，2人時約2015年認識，對方當時在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港接近，交往一陣子，但最終因理念不合而分手。曹興誠表示，這本是一件微不足道的個人私事，

中共國安局竟逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混、予以添加偽造、公諸於世，「藉以打擊他的聲譽和大罷免，其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰」，批謝寒冰指責他有婚外情，但2015年自己還是新加坡公民，住在香港，「既非台灣國民，也非台灣公務人員，有無婚外情干謝寒冰何事？」

