法院認證出軌！人妻遵囑連播15天道歉片 網嗨喊「繼續」意外爆紅

國際中心／綜合報導

人妻發現丈夫外遇提告，反被判公開道歉15天，沒想到竟意外爆紅。（圖／翻攝自抖音）

中國河南省一名女子因不滿丈夫婚內出軌，憤而在網路公開證據，反遭丈夫提告侵犯名譽權。法院雖認定出軌屬實，仍判決女子須連續15天在網路公開道歉。豈料女子遵照判決發布的「道歉影片」，竟詳細述說丈夫偷吃行徑，引發全網圍觀，短短數日粉絲暴增20萬，甚至開始帶貨，將法律懲處意外轉化為流量密碼。

據《香港01》報導，這名在抖音帳號自稱「娜姐重生」的女子，婚後長期在家相夫教子。日前她意外發現丈夫與女同事有染，且出手闊綽贈送昂貴禮物，憤怒之下將兩人醜事及個人資訊公開至網路。丈夫隨即以名譽權遭侵犯為由向法院提告。法院審理後認為，雖然丈夫出軌事實清楚，但女子在網路公開他人隱私資訊的行為已違法，因此判決她必須在網路上連續15天發布道歉影片以消除影響。

報導指出，1月12日，該名女子發布了第1條道歉影片。畫面中她語氣平和，名為道歉，實則詳細講述了丈夫婚內出軌的具體經過，這種類似「公審」的道歉方式立即引發網友共鳴，單支影片點讚數突破63萬。隔日，女子發布第2支影片，更採納網友「避免誤傷同名同姓」的建議，直接在道歉內容中加上丈夫的工作單位名稱。

隨著第3、第4條影片陸續發布，這場「連續劇式道歉」吸引了數百萬網友追蹤，女子的抖音粉絲數在幾天內激增至20萬。巨大的流量更讓她在影片中植入商品連結進行帶貨，將公眾的同情與關注轉化為實際收益。

對於這起事件，網路輿論呈現一面倒的支持。許多網友認為女子的做法「非常解氣」，甚至有網友出謀劃策，建議她道歉到第14天就停止，以此引發法院強制執行，讓她能「被迫」再道歉15天，繼續在網路上曝光丈夫的行徑。

