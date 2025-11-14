法院認證年薪上千萬！高雄引水人登船摔斷腿 提告公司「鉅額賠償曝光」

高雄一名引水人登船摔落重傷骨折，向公司求償一年的工作損失及醫。（示意圖，本刊資料照）

高雄港一名劉姓引水人，2021年一次登船途中，因輪船扶手欄杆不牢固，導致他摔落骨折，需要養傷10個月。事後劉男向公司提告求償一年的工作損失及醫藥費，法官調出他出事前半年的薪資單，確認平均月薪超過122萬元，算上醫療相關費用，判決輪船公司及船東須連帶賠償劉男1,296萬6,299元。

判決指出，2021年8月18日上午一艘輪船準備進入高雄港，劉姓引水人在爬梯登船途中，因甲板上的扶手欄杆不穩固，當場失足墜落，導致他左腳跟骨粉碎性骨折，右手臂與右膝多處受傷，需要長期治療復健，無法繼續工作。

事後劉男向公司求償一年的工作損失及醫藥費，共1,562萬7,947元。然而公司給出1,000萬元支票允諾後，劉男卻沒收到賠償，他因此提告求償。

公司卻辯稱，是劉男自己沒抓穩繩梯才會摔落，登船扶手欄杆並無缺失，同時主張劉男求償過高，稱當初簽下政府與支票，是受對方詐欺及脅迫。

然而實際上輪船扶手欄杆屬活動式裝置，並非固定式結構，且沒有確實穩固，才導致劉男施力瞬間重摔墜落。經高雄地院審酌，法官調閱劉男事故前半年薪資，金額從104萬多元到156萬多元不等，平均月薪122萬2,726元，故核定10個月工作損失為1,222萬7,260元，加上醫療相關費用，法院判決輪船公司與船東蔡姓男子，須連帶賠償1,296萬6,299元，若劉男對船東強制執行無效果，公司須負其中1,000萬元清償責任。全案可上訴。

