法院認證柯文哲有貶意？民眾盜用鄰居柯基犬照片諷「柯羈」 判決下場出爐了

前台北市長柯文哲2024年9月因涉京華城容積弊案，被法院裁定羈押禁見，台北市某社會住宅吳姓女子見狀，盜用鄭姓女鄰居社群上的柯基犬照片，並和雞、鴨、台北看守所照片後製，藉以嘲諷對方的狗「柯羈」，並將照片發在有870名使用者的LINE社團，鄭女不滿對方未經同意，後製她的愛犬照，對吳女提告，並民事求償30萬元；台北地院判吳女4月有期徒刑，得易科罰金12萬元，附帶民事賠償5000元。可上訴。





判決指出，社團內有人張貼「快訊/柯文哲遭收押禁見」的新聞，吳女下載鄭女的柯基犬照片，並在狗上方加註「柯基」2字，並在左邊後製，另加上雞、鴨圖片，上方註「雞鴨」2字，背景則是台北看守所照片，並在下方寫道「柯的律師一定會馬上提出抗告的」。



吳女坦承，柯基犬照片確實是從鄭女臉書下載重製的，但否認侵害著作權，辯稱她未營利，主要目的是藉時事來活絡鄰居感情，符合合理使用的規定，且侵害的法益輕微，沒有實質違法性。



法官審理後認為，依吳女重製照片，判斷吳女意在以「柯基」表示「柯文哲遭羈押」之意。一般社會大眾通念下，有人遭「羈押」，應會認知是因涉犯刑案才會被裁收押，並非榮耀之事，可引起負面聯想。



法官指出，吳女將飼主的柯基犬與柯文哲遭羈押的新聞、連同雞、鴨、看守所一併貼出，客觀上顯有醜化該犬效果，使飼主的犬隻與遭羈押的犯嫌聯想在一起，主觀上有醜化鄭女目的，恐使鄭女在社宅鄰居間形象低落，也可能會讓鄰居聯想到飼主可能也同樣品行不端、涉犯刑案。



法官指出，吳女將柯基的照片「去背」，重製比例甚高，且並非僅擷取極小部分，並非合理使用，對鄭女著作權、名譽的侵害程度不算輕微。



法官審酌，認定吳女未經鄭女同意或授權，擅自重製照片並公開，不尊重他人著作權，犯後始終否認犯罪，且吳女未取得被害人原諒，也未達成和解，綜合上述，判吳女為著作權法有罪，處有期徒刑4個月、可易科罰金12萬元，附帶民事賠償5000元。可上訴。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

