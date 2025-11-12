法院認證棒球場遭開挖破壞現場 竹市府：依法行政合乎程序

法官判決竹市府破壞棒球場後導致無法驗收，市府強調依法行政合乎程序。（圖：彭清仁攝）

新竹市立棒球場下游廠商向棒球場統包廠商巨佳營造，請求給付工程款所提出訴訟，桃園地方法院判決出爐，判決書中載明市府開挖棒球場破壞現場後，導致後續無法驗收及下游廠商無法進場改善。消息傳出多名市議員也抨擊是市政府挖爛棒球場，導致3年來改善工程停擺。新竹市政府也強調，所有行動依法行政、合乎程序，法院判決是統包商與下游廠商間民事糾紛，與市府無直接關聯。

新竹棒球場挖了近3年，目前已開始動工預估明年6月重啟。（圖：市府提供）

對於桃園地院法官判決書中所提，新竹市政府開挖棒球場破壞現場後，導致後續無法驗收和下游廠商無法進場改善。新竹市政府12日晚間發布新聞稿指出，市府在啟動覆土移除與改善工程前，統包商曾向法院聲請保全證據近1年，致使棒球場相關覆土移除與改善工程無法進行。保全證據期間，市府配合法院進行結構鑑定等作業，直到保全證據解除，同時市府已繳納裁判費向統包商提起民事求償。

廣告 廣告

新竹棒球場修復工程挖出不少廢棄物，球迷關心何時可觀賞職棒。（圖：市府提供）

市府說明，工程自111年7月份起全面停工後，即針對球場排水系統、土壤級配與結構展開全面檢討，鑑於統包商在限期內仍無法說明球場結構之安全性，市府依工程契約規定，去年3月1日依約解除球場部分工程契約。解約後，球場覆土區域工程已不再屬於統包商負責範圍，市府依法負責後續處置，但統包商以「結構仍待鑑定」為由，向法院聲請保全證據，致使覆土移除工程遭到延宕。

針對市府未驗收卻開挖球場，市府說明是因統包商未提交有效且經審認資料，也不配合進場移除超載覆土，遭市府解除部分契約，所有行動依法行政、合乎程序。且桃園地院所審理的案件，是統包商與其下包廠商之間的民事糾紛，與市府履約管理無直接關聯。（彭清仁報導）