法院認證竹市府破壞球場！拒配合司法鑑定 議員嘆：高虹安的政治鬧劇

新竹市立棒球場爭議再起，桃園地方法院最新判決揭露，高虹安市府在驗收過程中不僅「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定」，更導致事實無法查明。民進黨市議員曾資程今（12日）痛批，這場被包裝為「追求真相」的行動，實際上是徹頭徹尾的政治鬧劇，讓市民成為政治操作的犧牲品。

判決指出，高虹安市府以「覆土不安全」為由多次開挖球場，然而該層覆土並非爭議工程的一部分，結果導致球場被挖成廢土堆、驗收無法進行。法院書面理由更指出，市府在法院鑑定人進場時封鎖球場、不讓人勘查，且以「工安考量」為藉口拒絕配合，種種行為讓司法鑑定陷入停擺。

曾資程批評，高虹安市府2023年高調宣稱邀請「美國職棒專家」鑑定球場問題，召開多場記者會、直播造勢，但法院認定該鑑定並非法定程序、毫無法律效力。他直言，這根本不是「追求真相」，而是「阻止真相」。如今市府還須投入1.3億元進行改善工程，市民被迫為政治鬧劇埋單。

同樣批評的還有市議員楊玲宜。她指出，法院判決營造廠巨佳敗訴，須賠償包商揚名實業737萬元尾款，並駁回巨佳求償4,100萬元「全場換土」費用，理由正是市府多次開挖破壞現場、拒絕驗收。楊強調，判決已明確認定「破壞球場現況、阻礙驗收的元凶是竹市府」，並痛批市府與巨佳「唱雙簧、欺負小包商」，導致1.3億元的後續工程支出不應存在。

楊玲宜也質疑，市府對工程履約爭議避重就輕，對外聲稱球場埋有「大量廢棄物」，但實際開挖僅見飲料罐、磚塊與石塊，未能證實違法傾倒。她更要求市府說明覆土去向、開挖量與處置方式，指覆土屬有價值的乾淨土，不應隨意棄置。

兩位議員一致批評，高虹安市府將原本可使用的球場反覆開挖、延宕，耗費公帑、拖垮信任，讓城市榮耀變成政治笑話。如今球場重啟時程一延再延，2026年確定無法舉辦職棒賽事。

