法院認證誹謗黃國昌「硬上女學生」 周玉蔻一日三判決出爐

自稱資深媒體人的周玉蔻，近年來頻頻禍從口出，導致官司接連纏身。周玉蔻因稱黃國昌「在教室硬上女學生」被告，今（26日）遭判刑3月定讞；另外，在2022台北市長選舉前，在民視烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟是蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，台北高等行政法院今日駁回，民視董座遭罰5萬全案確定；至於影射東元電機一案，高院判決結果也出爐。

黃國昌硬上學生真相曝光？周玉蔻遭加重誹謗罪起訴

資深媒體人兼放言公司負責人的周玉蔻，近年來砲火十足，卻禍從口出、屢屢挨告，可說是官司纏身。周玉蔻於2023年在臉書發文，指時任民眾黨立委黃國昌「當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」，為此黃國昌為捍衛名譽提告民事損害賠償、刑事妨害名譽。

民事部分已判周玉蔻賠償30萬元；至於刑事部分則經北檢依加重誹謗罪起訴。北院於去年12月一審宣判周玉蔻處有期徒刑3月，得易科罰金。高院今（26日）駁回上訴，維持原審全案定讞。

周玉蔻爆張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角？法院給真相

另外，鬧著風風雨雨的烏龍爆料張淑娟「滾床單」，周玉蔻2022年主持節目民視「辣新聞152」節目時，烏龍爆料中華民國小姐張淑娟是當年蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，甚至還揭露張淑娟的姓名、肖像、職業、等個人資料，張淑娟憤而提告。當時雙方前後出入法院，周玉蔻還二度前往現場與張淑娟拉扯，喊著「我要道歉」，一舉登上媒體版面。

對此，國家通訊傳播委員會（NCC）依違反個人資料保護法等裁罰民視董事長王明玉5萬元，王女提行政訴訟抗罰，一審敗訴，台北高等行政法院二審判決駁回，全案確定。至於周玉蔻、蔡玉真被控誣指前中國小姐張淑娟涉緋聞，被依加重誹謗等罪起訴，一審依個資法各判刑1年半，二審上訴中。

周玉蔻影射東元電機一案唯一安全下莊？

至於影射東元電機一案，周玉蔻2021年在放言陸續報導，指黃茂雄密友、東元董事長邱純枝是「小三奪權」，影射黃茂雄與邱女的曖昧關係，讓邱純枝憤而提告，周玉蔻遭檢方依加重誹謗罪起訴，一審判周女無罪；二審台灣高等法院判決無罪確定。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

