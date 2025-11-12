法院認證「挖土姬」？新竹棒球場爭議再掀波 桃園地院判決揭新竹市府惡搞真相
新竹棒球場爭議燒不停！承攬棒球場的巨佳營造因未給付後半期工程款，遭下包商揚名實業求償737萬餘元，巨佳營造則辯稱，揚名公司施工有排水不良等瑕疵導致無法驗收，反向要求揚名公司賠償至少4100萬元的全場換土費用。但桃園地院審理後認為，本案業主新竹市政府在施工爭議發生後，先是大規模開挖破壞現場，今年2月又緊閉棒球場大門阻撓法院囑託單位進行鑑定，導致原始工程有無瑕疵已無從查明，判決巨佳公司敗訴，應依約給付737萬4312元工程款及超過兩年的遲延利息，合計超過800萬元。
值得一提的是，被告的巨佳營造在審理中還提出新竹市長高虹安引以為傲的「美國職棒大聯盟專家」檢測報告，舉證下包商揚名施工確有瑕疵，但法院認為，所謂「美國職棒大聯盟專家」顯非我國專業鑑定機關，其個人意見不能拘束法院，並未採納。
本案是揚名實業於2023年8月起訴的給付工程款案件，以新竹棒球場承包商巨佳營造為被告，與本案有利害關係的發包業主新竹市政府則被列為受告知訴訟人，可出庭陳述意見。
揚名實業起訴指出，2021年底與巨佳營造簽約承包新竹棒球場新建統包工程，承包總價為1354萬餘元，按進度請款，但完工後巨佳卻拖欠547萬元的款項及189萬元的追加工程款，合計737萬元。對此巨佳營造雖不否認相關工程均已完工，但指施工存在排水不良、場地有異物及紅土品質不良等瑕疵，導致迄今停工無法驗收，主張揚名實業無權請求給付款項。
巨佳指出，依據新竹市立棒球場體檢委員會簡報資料，球場工程因不符契約規範，須以全場換土（預估經費4100萬元至6200萬元）、置換人工草皮（預估經費5400萬元至6700萬元）或部分換土（預估經費1600萬元至3200萬元）三方案擇一進行球場改善，而依新竹市政府工務處規劃，將採方案一即全場換土方式進行，工程費用需由巨佳公司負擔，但此事由應歸責揚名施工不良，巨佳應可向揚名求償4100萬元並抵銷737萬元的工程款。
法院審理認為，揚名實業依據合約完成施工後，棒球場曾於2022年7月15日舉辦開幕戰，證明工程契約目的已達成，但新竹市政府卻始終未辦理驗收或催告施工單位修補瑕疵，反以另案鑑定機關台灣省結構工程技師公會鑑定，認為球場「覆土之斷面強度未達安全程度」為由，即逕予大規模、大範圍開挖棒球場，卻無法說明「覆土斷面強度」與揚名公司承包工程有何關聯，也與巨佳公司一向主張的「排水功能」瑕疵毫無交集。
法官還提到，法院為確認球場究竟有無「排水功能」瑕疵，曾囑託社團法人台灣省土木技師公會進行鑑定，公會並於今年2月6日發函通知兩造及律師、新竹市政府代理人，明訂將於今年2月24日到球場初次勘驗，但鑑定單位當天到場卻發現棒球場不但已有大規模與大範圍開挖，環境現場已遭破壞，且大門緊閉，一行人均無法進入勘查。
法院認為，新竹市政府以與施工單位施作工程無關事由不進行驗收，甚至開挖棒球場導致工程再無辦理驗收之可能，風險本不應由揚名公司承擔，巨佳營造卻以工程未經市府辦理驗收為由拒絕給付保留款，是以不正當行為拒絕清償，因此判決巨佳營造敗訴。
更多鏡報報導
雲林北港驚險夜！休旅車閃避失控猛衝商店 4人遭撞飛輕傷
母愛扛了50年！8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」 法院判2年半建請特赦
吊車大王又出手！宜蘭蘇澳淹水嚴重 派女婿率重機具進駐待命救災
其他人也在看
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
案發當時黃姓及高姓學生二個人都已成年，他們也都否認涉案，並向警方聲稱：「畢業很久了，不記得了。」不過，警方比對當年的卷宗，發現他們的說詞前後不一，黃姓男子甚至在約談過程中多次提及：「那孩子已經走了，何必再查？」由於黃、高二人打死不認，案情始終無法突破、陷入膠著。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
當官還賣豬腳！新埔鎮長陳英樓「全票通過」監院彈劾 將移送懲戒法院
國民黨籍新竹縣新埔鎮鎮長陳英樓，於2022年上任後仍持續擔任豬腳店負責人、營造公司董事，未依照規定在上任後3個月內完成解任登記，監察院今（12日）發新聞稿指出，陳英樓違反公務員服務法第14條第1項公務員不得經營商業之規定，違失事證明確。於114年11月6日審查全票通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。太報 ・ 13 小時前
新竹棒球場爭議 議員轟高虹安市府「破壞現場、拒驗收」釀1.3億費用
桃園地方法院近日判決，新竹市棒球場營造商「巨佳營造」在與施工包商「揚名實業」的官司中敗訴，須支付工程尾款737萬餘元，且求償4100萬元換土費用遭駁回。法院指出，市府多次開挖破壞現場、拒絕驗收，責任不在包商。民進黨議員楊玲宜、曾資程批評，這意味新竹市府與巨佳拒絕讓包商進行改善與驗收程序，導致後續高達1.3億元的改善工程根本「不該由市民埋單」。太報 ・ 13 小時前
新竹棒球場風暴再起！綠營議員砲轟高虹安市府亂開挖阻鑑定 修補要花1.3億市民買單 新竹市府駁斥「混淆視聽」
桃園地方法院近日針對新竹市立棒球場工程爭議作出判決，認定新竹市政府多次開挖破壞現場、拒絕驗收且阻撓法院囑託鑑定程序進行，導致工程無法驗收及包商拖欠款項。多位綠營民代昨痛批高虹安市府「政治惡搞」棒球場，新竹市府發言人楊寶楨則反擊特定民代「混淆視聽」，強調市府從未阻礙工程或故意破壞現場，一切依法行政，合乎程序。鏡報 ・ 8 小時前
影/涉嫌造謠蕭美琴花錢買演說 男返國遭逮笑稱：會當真的人是腦子有問題！
日前在網路上發文，指稱副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，是台灣砸錢讓蕭美琴演說的假消息，警方鎖定IP追查到兩名盧姓男子、陳姓男子，今（12）日，陳男從日本返國，面對大批媒體，他滿臉笑容回應「這只是反串文，正常人都看的出來，不知道違反什麼法。」中天新聞網 ・ 14 小時前
殺人刑滿35天 又勒死女友遭收押
桃園市50歲李姓男子，民國97年談姊弟戀勒死歐姓人妻遭判刑18年6月確定，108年假釋出獄後，與51歲周姓女子交往，雙方分手後，李男本月10日前往周女住處求復合，兩人發生口角，李男竟又勒斃周女，事後他報警坦承殺人，檢方訊後聲押獲准。中時新聞網 ・ 5 小時前
中職／週刊爆李珠珢改「公主病」獲續約 富邦育樂回應留伏筆
Fubon Angels「AI女神」李珠珢傳出已和球隊完成續約！根據最新一期週刊報導，李珠珢適應台灣的應援文化，一改讓人詬病的「公主病」，明年確定續留台灣展開第2年啦啦隊生涯，對此富邦育樂也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豪雨肆虐蘇澳！計程車博物館淹水畫面曝 冷泉夾雜泥石休園復原
宜蘭蘇澳遭遇豪雨侵襲，多處知名景點和商家受到嚴重淹水損失！一家皮革工藝店內滿是淤泥，店員忙於清理；世界第一間計程車博物館，24輛半古董計程車及2000多件珍藏受損；阿里史冷泉周邊泥濘不堪，泉水混濁；五結鄉釣蝦場淹水，民眾仍堅持釣蝦。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
休賽季也有棒球看！冬季聯盟本週開打！「這4場」還有球員、女孩簽名會
體育中心／季芸報導冬季聯盟集結台、日、韓三國球隊，場上帶來熱血沸騰的跨國交流賽，場下也將迎來星光熠熠的「球員、女孩簽名會」。今年簽名會邀請到台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊與韓職聯隊全體球員，以及台灣應援團女孩代表共同參與，將在熱情的冬季留下最珍貴的回憶與簽名。簽名會資格券將於11月14日中午12點起於ibon 售票系統正式開賣，每張資格券售價NT$1,500，總計四場次，每場限量60名，球迷朋友千萬別錯過。FTV Sports ・ 2 小時前
韓國瑜「桌子說」嗆賴清德 卓榮泰反問：桌上「兩盤菜」韓院長要吞嗎？
民進黨立委沈伯洋遭中國官方通緝，賴清德總統昨(11)日喊話立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今(12)日表示，稱維護台灣安全有四隻腳，保護中華民國、民主自由，維護台美關係與兩岸和平，賴清德就打斷三隻。對此，行...華視 ・ 17 小時前
蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民進黨立委王世堅近期接受網路政論節目專訪時，點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君親自上陣參選台北市長，粉碎現任國民黨籍市長蔣萬安的連任之路。對此，卓榮泰今（11）日打趣回應，「我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。今早8時55分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。記者提問，王世堅接受專訪時，推薦您是適合代表綠營參選台北市長的人選，請教園長回應？對此，卓榮泰表示，「首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分的配合，我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。原文出處：快新聞／蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了 更多民視新聞報導權值點火！台股早盤漲逾300點 台積電開1490元降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」惡鄰居！國軍偵獲中國11機艦出海擾台 1架次越中線闖我空域民視影音 ・ 1 天前
中職專欄》 樂天想轉賣？令人詫異的經營思維【小記】
樂天桃猿隊這番操作，讓人無言，唯一可能的解釋，球隊想要轉手。今年的樂天狀況不斷，先是一軍伙食被踢爆爛到不行，沒想到季後還有續集。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
含蘇丹紅越南黑胡椒23公噸全銷毀 名單見屢犯業者
（中央社記者陳婕翎台北11日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，越南進口黑胡椒被檢出致癌物蘇丹紅，這2批越南黑胡椒粒逾23公噸，全數邊境銷毀；這次違規輸入業者出現曾進口中國蘇丹紅辣椒粉的屢犯。中央社 ・ 1 天前
涉嫌助詐團洗錢千萬! 知名麻辣鍋店負責人遭聲押
社會中心／綜合報導知名連鎖麻辣鍋店負責人，涉嫌協助詐團洗錢千萬！堪稱全台第一家連鎖麻辣鍋吃到飽，蔡姓老闆娘，捲入一起假檢警投資詐騙案，18名被害人，共被騙走九億，其中有一億流入十家公司帳戶，當中九家公司，都是由蔡姓負責人所掌控，疑似透過麻辣鍋品牌，降低帳戶遭警示的機率，檢方訊後將她聲押禁見。身穿咖啡色大衣，知名連鎖麻辣鍋店蔡姓負責人，雙手被上銬，不斷用手遮臉，深怕自己長相曝光，檢警偵辦一起詐騙案，意外發現麻辣鍋蔡姓負責人，疑似涉嫌替詐團洗錢，兵分32路搜索，一共拘提20人到案。檢警追查詐騙案其中一億金流轉匯十家公司戶頭 蔡姓負責人掌握其中九家公司帳戶（圖／民視新聞）根據了解，檢警偵辦一起詐騙案，詐騙集團透過假檢警假投資方式，成功詐騙18名被害人，高達九億的資金，其中轉匯高達一億的現金與黃金，共進了十家公司的戶頭，而麻辣鍋負責人蔡姓女子，就掌控其中九家公司帳戶，檢警因此懷疑他涉嫌協助詐團洗錢，金額超過千萬。知名連鎖麻辣鍋品牌成立約二十年 蔡姓負責人於2024年加入麻辣鍋集團（圖／民視新聞）這家知名連鎖麻辣鍋，創立於2006年，堪稱是全台第一家高檔吃到飽，除了白金級肉品現點現切，還提供滷肉飯、冰淇淋、飲料更是無限暢飲，一度進駐信義區百貨公司，涉案的蔡姓負責人，則是2024來到麻辣鍋集團，初步了解，檢警只掌握到總公司疑涉案，加盟店並未捲入，全案朝加重詐欺、組織犯罪與洗錢罪偵辦，疑似透過麻辣鍋品牌，企圖降低帳戶遭警示的機率，蔡姓負責人複訊後，遭到檢方聲押禁見。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：涉嫌助詐團洗錢千萬！ 知名麻辣鍋店負責人遭聲押 更多民視新聞報導數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少民視影音 ・ 9 小時前
獨／逾20人組自救會！花蓮明利村部落青年 24小時輪班守家園
「20多名部落青年自發組成自救會，24小時輪班監控水位並協助整理物資！」花蓮明利村遭受洪水肆虐後，許多青年從台北等外地連夜趕回家鄉，與當地居民分工合作，有人負責監測水位、整理物資和巡邏等，展現面對災難時的團結精神。自救會運作井然有序，成員們定時在群組內回報情況並召開會議討論，「我們寧願與部落的人一起面對這個困境」，這群青年的行動成為災難中的一道溫暖光芒！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
情變怒火釀真火！高雄男不滿分手燃衣報復 整棟住戶驚逃
高雄前鎮區鄭和南路一處大型社區大樓昨（11/10）晚間9點半發生火警，火勢猛烈、濃煙竄出，消防員緊急疏散上百名住戶，所幸無人傷亡。警方調查發現，19歲鄭姓男子疑不滿女友提分手，竟以打火機點燃衣櫃衣物引發火警，全案依公共危險罪嫌移送法辦。太報 ・ 1 天前
影/網傳新竹街頭黑幫持棒球械鬥 警：三個月前影像已送辦
近日網路上流傳一段鬥毆影片，一群人在新竹市某路口，持球棒在馬路上發生衝突，警方表示該影片為3個月前發生債務糾紛鬥毆案，當時已將雙方查獲送辦。中天新聞網 ・ 10 小時前
巨佳欠新竹棒球場下包商工程款 法院判付737萬元
（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市立棒球場工程次承包商不滿統包商巨佳營造積欠工程款，一狀告上法院。桃園地方法院判決，巨佳營造應給付包商揚名實業公司新台幣737萬餘元及利息，全案可上訴。中央社 ・ 14 小時前
台版柬埔寨案涉洩密律師+1 弘仁會水房陪偵律師孫全平30萬交保
轟動全台的「台版柬埔寨」案首腦「藍道」杜承哲曾與竹聯幫弘仁會經營的水房有密切合作。檢警偵辦時追出3名律師涉嫌將偵查訊息洩露給水房高層，今年9月拘提到案，諭知交保候傳。檢警循線又查出，律師孫全平也曾在案中涉嫌洩密，今（12）日到事務所等3處搜索，提到案。檢察官訊後諭知30萬元交保。自由時報 ・ 9 小時前
社會冷漠加劇孤獨蔓延！專家示警：孩子也陷危機 家長可以怎麼做？
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】科技在發展、時代在進步，人與人之間的距離卻越拉越遠，逐漸與真實社會脫節。孤獨感也正在悄悄侵蝕著兒童和青少年，CNBC報導，美國非營利組織Common Sense Media最新報告指出，11至17歲的男孩中，有超過四分之一表示感到孤單。專家推測可能與家人、親友互動減少，以及戶外團體活動不足有關，建議家長可以透過增加親子時間、與孩子討論網路使用、鼓勵多參加戶外活動等方式，幫助孩子重新建立情感連結。 社會陷孤獨情緒 連孩子也缺乏社交 皮尤研究中心（Pew Research Center）2025年調查顯示，18至29歲的年輕人中，24%表示經常或幾乎總是感到被孤立，30至49歲族群也有20%感受相似。美國哥倫比亞大學醫學中心兒童與青少年精神科German Velez醫師指出，孩子們越來越孤獨，同樣也不是新鮮事。 是什麼讓青少年男孩感到孤獨？ Velez醫師表示，首先就是孩子的社交活動變得越來越少。以吃飯為例，根據2025年《世界快樂報告》，2023年約有四分之一的美國人表示「前一天的每一餐都是自己一個人吃」，較十年前增加53%。但其實跟家人朋友一起用餐，可健康醫療網 ・ 12 小時前