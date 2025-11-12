法院認證「挖土姬」？新竹棒球場爭議再掀波 桃園地院判決揭新竹市府惡搞真相

新竹棒球場爭議再掀波，法院判決揭露新竹市府惡搞棒球場真相。翻攝新竹市議員曾資程臉書

新竹棒球場爭議燒不停！承攬棒球場的巨佳營造因未給付後半期工程款，遭下包商揚名實業求償737萬餘元，巨佳營造則辯稱，揚名公司施工有排水不良等瑕疵導致無法驗收，反向要求揚名公司賠償至少4100萬元的全場換土費用。但桃園地院審理後認為，本案業主新竹市政府在施工爭議發生後，先是大規模開挖破壞現場，今年2月又緊閉棒球場大門阻撓法院囑託單位進行鑑定，導致原始工程有無瑕疵已無從查明，判決巨佳公司敗訴，應依約給付737萬4312元工程款及超過兩年的遲延利息，合計超過800萬元。

值得一提的是，被告的巨佳營造在審理中還提出新竹市長高虹安引以為傲的「美國職棒大聯盟專家」檢測報告，舉證下包商揚名施工確有瑕疵，但法院認為，所謂「美國職棒大聯盟專家」顯非我國專業鑑定機關，其個人意見不能拘束法院，並未採納。

本案是揚名實業於2023年8月起訴的給付工程款案件，以新竹棒球場承包商巨佳營造為被告，與本案有利害關係的發包業主新竹市政府則被列為受告知訴訟人，可出庭陳述意見。

揚名實業起訴指出，2021年底與巨佳營造簽約承包新竹棒球場新建統包工程，承包總價為1354萬餘元，按進度請款，但完工後巨佳卻拖欠547萬元的款項及189萬元的追加工程款，合計737萬元。對此巨佳營造雖不否認相關工程均已完工，但指施工存在排水不良、場地有異物及紅土品質不良等瑕疵，導致迄今停工無法驗收，主張揚名實業無權請求給付款項。

巨佳指出，依據新竹市立棒球場體檢委員會簡報資料，球場工程因不符契約規範，須以全場換土（預估經費4100萬元至6200萬元）、置換人工草皮（預估經費5400萬元至6700萬元）或部分換土（預估經費1600萬元至3200萬元）三方案擇一進行球場改善，而依新竹市政府工務處規劃，將採方案一即全場換土方式進行，工程費用需由巨佳公司負擔，但此事由應歸責揚名施工不良，巨佳應可向揚名求償4100萬元並抵銷737萬元的工程款。

法院審理認為，揚名實業依據合約完成施工後，棒球場曾於2022年7月15日舉辦開幕戰，證明工程契約目的已達成，但新竹市政府卻始終未辦理驗收或催告施工單位修補瑕疵，反以另案鑑定機關台灣省結構工程技師公會鑑定，認為球場「覆土之斷面強度未達安全程度」為由，即逕予大規模、大範圍開挖棒球場，卻無法說明「覆土斷面強度」與揚名公司承包工程有何關聯，也與巨佳公司一向主張的「排水功能」瑕疵毫無交集。

法官還提到，法院為確認球場究竟有無「排水功能」瑕疵，曾囑託社團法人台灣省土木技師公會進行鑑定，公會並於今年2月6日發函通知兩造及律師、新竹市政府代理人，明訂將於今年2月24日到球場初次勘驗，但鑑定單位當天到場卻發現棒球場不但已有大規模與大範圍開挖，環境現場已遭破壞，且大門緊閉，一行人均無法進入勘查。

法院認為，新竹市政府以與施工單位施作工程無關事由不進行驗收，甚至開挖棒球場導致工程再無辦理驗收之可能，風險本不應由揚名公司承擔，巨佳營造卻以工程未經市府辦理驗收為由拒絕給付保留款，是以不正當行為拒絕清償，因此判決巨佳營造敗訴。



