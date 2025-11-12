法院認證「挖大秘寶」變破壞新竹棒球場 律師：高虹安「貢獻」不遑多讓

即時中心／梁博超報導

新竹市立棒球場重新整建完工後便捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、前市長林智堅的輿論籌碼。不過根據桃園地院最新判決，說明竹市府「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，導致事實無法查明」，遭痛批是場政治鬧劇；律師林智群更直言，四年過去還是一片荒煙漫草，就連味全龍都想解約，毀掉棒球場「高虹安的『貢獻』也是不遑多讓」。

律師林智群昨（12）日在臉書發文指出，他在一開始就指新竹棒球場案是民事糾紛，驗收程序走完，該改善就改善，一年多一定可以處理好。「結果高虹安堅持進行政治操作，打成弊案，不驗收，一直亂挖，結果四年過了，棒球場還是一片荒煙漫草，味全龍都想解約了。」

現在新竹市政府被法院認證，根本沒配合驗收、還一直破壞現場；找來美國大聯盟專家，也不是合法鑑定程序。林智群更表示，就連法院指派鑑定人到場，也不甩人家，「總之就是亂搞一通。」

林智群直言，要說前市長林智堅毀了棒球場，「我看高虹安的『貢獻』也是不遑多讓，竹科小草工程師得償所望。」

