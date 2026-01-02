法院認證「騙財沒劫色」 粗工性侵判無罪

陳性粗工被控在旅館涉性侵小花，但他辯稱合意性交獲判無罪，但他以取錢為由，騙走小花手機變賣，還以同樣手法騙走另外2名網友手機，台南地方法院以詐欺取財罪判處1年2月，可易科罰金。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕陳姓粗工遭小花(化名)控性侵，他辯是合意性交，原因是要給小花10萬，不過沒說何時給，獲判無罪。但他以借手機取錢為由騙走小花手機變賣，又以同樣手法騙到另外2名網友，台南地方法院以詐欺取財判1年2月，可易科罰金。

小花說，2024年7月南下見面是因陳男答應給她10萬元，條件是見一面，卻被帶到旅館壓住性侵，台南地檢署以此認為陳男在旅館性侵。陳男則稱，兩人事前在通訊軟體Line談過要發生性行為，強調是你情我願，否認以性行為換10萬元或有任何約定價錢。

法官以鑑定與驗傷資料認為，只能證明兩人可能曾發生性行為，仍無法直接證明是否違反意願，再看小花對進房後坐在何處、被告說過哪些話、壓制與脫衣細節供述前後不一，且驗傷記載無明顯外傷，與其所述拉扯壓制情節不符合，因此認為證據不足，因此判無罪。

但是，陳男在與小花性交後，又誆稱汽車保養好要去牽車，還要去拿100多萬元，借用小花手機登入蘋果帳號並稱牽車後就會返還，騙走小花的手機後離開未還。

接著陳男在同年8、9月，都以可借錢給網友為由把網友騙出來，在超商外及台南火車站附近，以需借手機登入蘋果帳號取得資料向他人取款等話術，再詐得2支手機，3支均已變賣未返還。法院就3罪各判5月，合併應執行1年2月，得易科罰金每日1000元，並宣告沒收或追徵手機價額，全案仍可上訴。

