法雙胞胎鋼琴天才 罹病夢碎 創獨特演奏法 重登舞台

圖／海鵬提供

法國一對雙胞胎姊妹擁有鋼琴天賦，卻不幸罹患關節遺傳性疾病，兩人想成為頂尖鋼琴家的夢碎。法國電影《天才琴手》改編自真人真事，將兩姊妹不向命運屈服，重回舞台的故事搬上大銀幕。兩姊妹在琴藝達到高峰時發現罹病，人生跌到谷底，後來雙胞胎練習不以手腕的力量彈琴，讓手指像羽毛般落在琴鍵上，還以四手聯彈的方式互補，演奏完整曲目，不放棄的精神，終於讓夢想成真。

法國一對雙胞胎姊妹擁有鋼琴天賦，兩人都夢想成為頂尖鋼琴家，但無情的關節遺傳疾病，讓一切成了泡影。法國電影《天才琴手》改編自真人真事，將兩姊妹不向命運屈服，重回舞台的故事搬上大銀幕。

雙胞胎克萊兒和珍妮，一個外向，一個怕生，但兩人都有鋼琴天賦，從小征戰各大鋼琴競賽，中產階級的父母，犧牲所有，全力栽培。爸爸對雙胞胎的期許尤深，甚至辭去正職，做直升機父親。

"天才琴手"對白：「去他的第二名，對吧？妳們兩個，讓他們瞧瞧瓦盧瓦姊妹的厲害。克萊兒！銀獎沒用啦。這才是我的女兒嘛。」

雙胞胎考進了德國的音樂學校，校內的王牌鋼琴老師依程度挑學生，姊姊克萊兒被選上了。

"天才琴手"對白：「停！我這班。珍妮瓦盧瓦，輪到妳，同一樂章。」

姊妹兩的琴藝平分秋色，但後表演的珍妮比較吃虧，讓人有模仿姊姊的錯覺。

"天才琴手"對白：「妳們都一起練嗎？對。既然有原版，何必屈就拙劣仿冒？妳覺得呢？到費雪納班。」

向來形影不離的姊妹，終於有了優劣之分，由不同的老師授課，王牌老師要求的是精準的技術。

"天才琴手"對白：「節奏不對。」

珍妮的老師則非常強調，要為演奏注入情感。

"天才琴手"對白：「驅動貝多芬作品的並非喜悅。那是甚麼呢？憤怒，妳的怒氣，珍妮，把它轉化成美。」

克萊兒手腕受傷，又被診斷得了肌腱炎，因為無法休息，狀況越來越嚴重，指導她的王牌老師也開始不耐。

"天才琴手"對白：「快一點！再快 。」

鋼琴演奏會在即，王牌老師打算陣前換將，雙胞胎妹妹珍妮是不二人選，珍妮起先不答應，但最後仍不敵成功的慾望。

"天才琴手"對白：「妳明明就想獨奏。我不能背叛她...妳的光芒都被她遮住，沒了她，妳會發光。」

克萊兒發現自己被取代，與妹妹珍妮決裂。

"天才琴手"對白：「這一切都是為了甚麼？為了讓妳在背後捅我一刀？。」

克萊兒的檢查報告出爐，宣判了雙胞胎音樂生涯的死刑，兩人都遺傳了嚴重關節退化疾病，不可能再彈鋼琴。不久後，珍妮也出現症狀，兩姊妹犧牲了童年，一輩子只為彈琴，現在全沒了，人生陷入谷底。姊妹為了謀生，到演奏廳打工當收票員，晚上仍然偷偷溜上台，敲敲琴鍵聊以自慰。

"天才琴手"對白：「或許我們可以這樣彈...像做圓周運動，以保護關節，像鐘擺...我們的手勢羽毛。看起來怪怪的。嗯，但起碼不會痛。」

既然手腕無法施力，那就藉由手自然落下的力量彈琴，兩姊妹重燃對鋼琴的希望，還發展出以互補的方式，演奏完整的曲子，她們雄心勃勃，決心重返舞台。

《天才琴手》由法國新生代女星卡蜜兒拉扎演出，她以影集《艾蜜莉在巴黎》打開知名度，拍攝前苦練鋼琴8個月，開拍前三個月，又突然被告知角色要互換，看來是導演為了讓演員融入雙胞胎角色，而使出的小伎倆。

