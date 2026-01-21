法雷諾車廠跨界支援 生產軍用無人機

記者丘學陞／綜合報導

《國防新聞》網站20日報導，法國汽車大廠雷諾（Renault）接獲法國防部合約，將生產代號「合唱團」（Chorus）的軍用無人機，外界預估總值上看10億歐元（約新臺幣370億元）。

報導指出，法國國防採購局（DGA）希望借重雷諾的產能，滿足法軍對消耗性無人機的需求。雷諾已啟動初期生產測試，目標是每月生產約600架「合唱團」長程無人機。

「合唱團」採用法國航太公司Turgis & Gaillard設計，是一款類似伊朗「見證者」的低成本長程攻擊無人機，未來也有望用於情監偵等任務。

雷諾將發揮其優異製造能量，跨足軍用無人機，與Turgis & Gaillard合作，回應法國國防需求。雷諾位於勒芒的廠區將生產機身，位在克萊翁的廠區則提供動力系統，大幅縮短軍武裝備從設計到服役的週期。

北約秘書長呂特多次警告，俄羅斯在戰時經濟下的武器生產能力遠超西方。各國除要求國防工業提升產能加以因應，也將其他產業或民間企業納入國防領域，在日益嚴峻的安全環境下，滿足嚇阻與戰備任務需求。

雷諾跨足國防領域，將發揮強大製造能量，滿足法軍無人機需求。圖為雷諾自動化生產設備。（取自雷諾網站）