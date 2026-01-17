法首艘FDI展開數月部署 服役前最後考驗

記者廖子杰／綜合報導

法國海軍新一代「中型巡防艦」（FDI）首艦「羅納克海軍上將號」（D 660）14日展開首次長期部署，為今年成軍服役進行最終準備。

軍聞網站「Naval News」報導，「羅納克海軍上將號」完成在地中海的一系列測試後，14日正式啟航，展開為期數月的首次長期部署任務，規劃先後巡航北海、北大西洋及地中海，測試在不同海上環境的系統穩定性，並和區域盟邦舉行模擬實戰演訓，驗證全艦戰系與武器裝備效能。

法海軍表示，此次部署對於評估該艦在實戰環境下的作戰能力至關重要，也是邁向成軍服役前的最後一道關卡。

法國與希臘海軍共計向「海軍集團」採購8艘FDI，法國採購5艘用以汰換拉法葉級巡防艦。為讓希臘優先獲得新型主戰艦艇，法國將造艦序列的第2、3、5號艦劃歸希臘，展現緊密戰略夥伴關係。希臘的FDI首艦「基蒙號」（F601）已於去年底交付。

FDI配備先進數位化戰鬥系統、具300公里監測能力的「海火」（Sea fire）主動電子掃描陣列雷達（AESA）；武裝則包括艦體聲納、MU90反潛魚雷、「飛魚」MM40 B3C反艦飛彈、「紫苑」（Aster）系列防空飛彈、1門76公厘快砲及2座20公厘機砲遙控武器站。

法海軍FDI首艦「羅納克海軍上將號」啟動首次長期部署任務，朝今年服役邁進。（取自法國海軍「X」）

「羅納克海軍上將號」採用多項先進感測器與武器系統，將成為法國新一代水面戰力核心。（取自法國海軍「X」）