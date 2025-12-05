法駕駛吸笑氣開車致車禍增 國會議員擬立法嚴管

法國本週發生一起致命意外，一台汽車失速撞進民宅院子裡的游泳池。車上的3名青少年因為無法打開車門，屋主也外出不在，最後無人援救，不幸溺斃。而警方在車上發現的幾瓶笑氣，則成為本案焦點。

法國官方發現越來越多人會在開車時吸食笑氣，這種無色無味的氣體，化學名是一氧化二氮，可以作為麻醉劑使用，也可以用來製作發泡鮮奶油。

不過，由於它也會帶來放鬆和快感，也有人當作娛樂性藥物使用，但是如果一邊吸食，一邊開車上路，就可能像毒駕一樣釀成大禍。

公益基金會主席莫蘿指出，「在吸食後的35至45分鐘，快感可能變成注意力不集中、斷片和視力下降，這都不適合開車，對駕駛本人、乘客和其他用路人來說也都非常危險。」

問題是，笑氣只要透過鋼瓶或氣球就可以吸食，吸完也不會有外表上的變化，警方即使攔下駕駛檢查，也難以確認有吸食行為。

警察工會會員科雅斯納表示，「很多人會表面上配合，卻把汽球快速藏進口袋裡，這做起來很容易，對我們警察來說，除非是現行犯，不然很難發覺，最糟的情況下，他們還可能拒絕配合。」

此外，法國法律目前只限制購買笑氣的年齡，但沒有禁止吸食笑氣開車，也讓執法單位感到為難。不過，目前已經有國會議員在研議加強管控笑氣的銷售，讓遺憾不再發生。

國會議員樂杜說道，「我們必須嚴抓非法銷售，可能是有期徒刑或是暫時停業，但銷售平台也是個大問題，線上銷售管道太氾濫，我們必須要求買家提供證件。」

對於部分受害者家屬來說，這樣的規定還是太寬鬆。他們認為，應該從買賣、持有到吸食全都要禁止，而且還要加重處罰。笑氣帶來的問題越來越明顯，不只在法國，也是其他很多國家必須面對的難題。