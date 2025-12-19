法麻醉醫刻意加劑量致12死 遭判處終身監禁

這1名53歲的被告犯案時間長達10年，他所負責的多名病人都在相當可疑的情況下發生「心臟驟停」，年紀最小的只有4歲，最老的89歲。調查人員發現他經常故意製造手術室的緊急狀況，然後第一個跳出來急救，向別人展現「只有他做得到」。但不是每個病患都能幸運救回來，其中12人無辜身亡。

而在審判過程當中，被告始終否認犯下滔天大罪，還辯稱都是同事的醫療失誤。有一項心理評估指出，他的人格有反常特質而且控制慾強。而法官顯然沒有接受他的辯解，昨天判他終身監禁，至少要坐牢22年。但他的律師已經說要提起上訴。

廣告 廣告

受害者協會會長阿蒙汀表示，「該說什麼呢？期盼已久的一天，情緒好激動，噩夢終於結束。」

法國法庭在18日作出判決，將1名麻醉科醫師裴西耶判處無期徒刑。法官認為，他在2008到2017年間，在病患身上施加過量的麻醉劑導致心臟驟停，其中更有12名病患再也無法醒來。

受害者律師賽雷依宏說道，「我想這個量刑和罪行相符，無論如何，這對於小泰迪的家人是鬆了一大口氣，他在4歲的時候被麻醉毒害，昏迷2天，在加護病房5天。」

檢察官指出，裴西耶會提早到手術室，在病患的輸液袋裡加料，在出問題時栽贓給和他有過節的同事。接著再假裝成救星將病患救活，以顯示他的急救技術高超。檢方形容，他是把診所變成墳墓的「死亡醫生」。

不過，裴希耶並沒有承認犯案。他目前的供詞指出他服務的診所確實有人毒害病患，但並不是他本人。裴西耶的委任律師則表示，還會持續上訴。

辯方律師施維爾多夫認為，「依法可以提起上訴，讓這起案件可以受到充分解釋，我們看看下一個法庭怎麼說。」

這起案件從2017年就啟動調查程序，但一直到今（2025）年才開庭，審理期間長達3個月。對於許多受害者與家屬來說，纏訟多年的案件終於贏來一次勝利，鬆了一大口氣。