法鼓山啟建大悲心水陸法會 千人同願共修祈福眾生

（記者陳志仁／新北報導）2025年「大悲心水陸法會」22日傍晚於法鼓山啟建，由近千名信眾隨同方丈和尚果暉法師及僧團代表虔誠持誦〈大悲神咒〉，並以楊枝甘露灑淨身心，與護法龍天共同護持壇場，圓滿完成灑淨、安位等儀式，正式開啟為期一週的共修佛事。

圖／2025年「大悲心水陸法會」22日傍晚於法鼓山啟建。（法鼓山公關文宣室提供）

法鼓山創辦人聖嚴法師曾開示，〈大悲咒〉全名為〈千手千眼大悲心陀羅尼〉，禪宗所謂的「手眼」，即是學習觀音菩薩的圓通法門；禪修中的開悟，就是開「手眼」的悟，就是知道手眼的著力點是什麼，修行者若無大菩提心與大悲心，便無法開啟智慧的手眼，因此願行「自己未度先度人」，正是大悲心的體現。

「大悲心起」代表廣大慈悲，但願全人類都能有大慈心，視眾生如己；因此，不管世間任何一地、任何一人遭受苦難，若見世間有人受苦，即應盡力濟助，即便自身能力有限，呼籲有能力、有財力、有智慧的人一同參與奉獻，這就是大悲心起。

現今水陸法會也透過科技讓參與更普及、環保，無論身在何處皆能線上共修；聖嚴法師曾提到，水陸法會的功德由所有參與者共同成就，而法會所迎請、供養、禮敬的諸眾生，皆會依其因緣、根器赴各壇場聽經聞法，救度範圍相當廣大，因此稱具殊勝功德。

來自香港九龍的陸吳杏霞首次到法鼓山全程參與水陸法會，因為心情愉悅，將各種過程體驗當作是學習；她分享，近六年學佛讓她深刻受益，此行心中充滿喜悅，把每一段體驗都視為學習，也在祈願壇祝願世界和平，期盼更多人能聽聞佛法、走入修行。

法鼓山表示，2025年大悲心水陸法會在臺灣及海外有多處連線共修據點，歡迎民眾就近參與。法會定於11/29帶領功德迴向、圓滿送聖，各壇場作息時刻，以及網路精進共修、視訊直播和雲端祈福、隨喜護持等等相關資訊，可至專區網站查詢。

