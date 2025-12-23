法鼓山捐贈花蓮消防水庫車與教學器材 助力災後重建

副住持果品法師代表法鼓山前往花蓮致贈救災消防水庫車。（圖：法鼓山提供）

為協助花蓮災後重建，法鼓山日前由副住持果品法師帶領僧俗代表，前往花蓮光復商工贈送教學用體育器材與電腦設備，以及花蓮縣消防局捐贈水庫消防車，由縣長徐榛蔚代表受贈，傳遞社會各界的祝福。

果品法師轉達方丈果暉法師及信眾對消防人員的敬意，表示希望透過捐贈貢獻心力，也為花蓮民眾送上祝福。縣長徐榛蔚感謝法鼓山長期奉獻，指出光復消防分隊正處重建階段，此水庫車將成為重要救災助力。消防局長吳兆遠說明，該車水箱容量大，特別適用於花蓮偏遠與供水不易地區，對滅火工作至關重要。

徐榛蔚（左）致贈感謝狀，感恩法鼓山對花蓮的撫慰行動。（圖：法鼓山提供）

在光復商工的儀式中，果品法師引用創辦人聖嚴法師「救苦救難的是菩薩，受苦受難的是大菩薩」開示師生，受災者引導大眾學習面對困難。法鼓山護法總會副總會長林世堂則說，捐贈器材回應學校急需，盼拋磚引玉。

法鼓山也捐贈大批教學器材，支持光復商工（圖：法鼓山提供）供）

法鼓山指出，此次行動結合教育支持與救災強化，展現民間協力災後重建的願力，期許從生活與心靈層面，陪伴花蓮走向復原。（梁國榮報導）