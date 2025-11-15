法鼓山攜手送暖 捐贈家電助嘉義災後復原

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】丹娜絲颱風侵襲嘉義沿海地區，即使災後逐步復原，許多家戶仍面臨冰箱報廢、洗衣機無法啟動、生活用品受損等困境，就在最需要支持的時刻，法鼓山慈善基金會捐贈一級能效冰箱、變頻洗衣機、冷暖氣機、移動式冷氣、熱水器、電扇與電鍋等共17件物資，以最貼近需求的方式協助災戶恢復日常。

法鼓山慈善基金會秘書長常惺法師、王軍智師兄、黃秀珠師姐及嘉義區義工，與華春營造有限公司蘇進德副總、羅春祥協理、蘇彙晴及翁先生今一同來到嘉義縣布袋社福中心，眾人攜手將一件件家電送到位，化作一份份安定與希望，送進每一戶受災弱勢家庭中。

廣告 廣告

會後，團隊也實地進行房屋修繕場勘，預計協助18戶弱勢家戶進行後續修繕，陪伴他們一步步重建家園。

社會局副局長鄭美玲說，災後最困難的，往往是生活中那些「最後一哩路」的細微需求，沒有洗衣機、熱水器，或缺乏舒適的休息空間，都讓弱勢家庭倍感壓力，社會局六處社福中心透過公私資源串聯，社工逐戶訪視並即時整合民間協助，讓重建不只停在修補房屋，更讓家庭的日常能重新運作。

秘書長常惺法師指出，法鼓山慈善基金會希望用最直接的方式陪伴居民走過生活中最困難的最後一段，「每一份捐贈都是來自社會大眾的善念，我們希望弱勢家庭知道，他們並不孤單！」未來在華春營造協助下，基金會也將持續投入家戶修繕，以行動支持災民回復安穩。

在災後的道路上，家園的重建不僅靠磚瓦，也靠一份份善意的接力，此次法鼓山與嘉義縣社會局攜手，讓關懷深入巷弄，幸福在家戶之間延續。

圖說：丹娜絲颱風侵襲嘉義沿海地區，許多家戶仍面臨冰箱報廢、洗衣機無法啟動、生活用品受損等困境，法鼓山慈善基金會捐贈一級能效冰箱、變頻洗衣機、冷暖氣機、移動式冷氣、熱水器、電扇與電鍋等共17件物資，以最貼近需求的方式協助災戶。（記者吳瑞興翻攝）