法鼓山春聯祥樂豐足索贈

法鼓山春聯「祥樂豐足」於全球分寺院與各分支道場，以及全聯、大全聯門市同步開放領取。（法鼓山提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

二０二六年法鼓山春聯「祥樂豐足」三十日起可於法鼓山全球分寺院與各分支道場，以及各地全聯、大全聯門市同步開放領取，數量有限，發完為止。

二０二六年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。法鼓山方丈果暉法師說明，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間」。

果暉法師開示，面對任何人若能夠心懷感恩、報恩，心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

廣告 廣告

法鼓山表示，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感，深受各界人士喜愛。春聯左下角有QR Code可透過手機掃描分享給親友「祥樂豐足」的祝福，並即時了解春聯主題、設計巧思及意涵。

法鼓山也邀請大眾可就近參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜感恩的心迎接新年。包括北投農禪寺三十一日跨年法會及一月一日元旦早課、桃園齋明別苑歲末祈福法會及台中寶雲寺元旦早課等，運用佛法的慈悲與智慧為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。