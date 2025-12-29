法鼓山春聯「祥樂豐足」 12/30開放索取

（中央社記者王鴻國新北29日電）法鼓山今天表示，2026年「祥樂豐足」春聯明天起於法鼓山全球分寺院、各分支道場，以及各地全聯、大全聯門市同步開放領取結緣，數量有限，發完為止，歡迎民眾索取。

法鼓山發布新聞稿，方丈和尚果暉法師表示，2026年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」

法鼓山說，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，並如往年採較環保工序，留存紙張典雅、簡樸的本色與觸感。

法鼓山表示，春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，分享給親友「祥樂豐足」的祝福，並即時瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。

法鼓山說，邀請大眾參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜感恩的心迎接新年。例如北投農禪寺12月31日舉辦跨年法會及2026年1月1日早課、桃園齋明別苑歲末祈福法會及台中寶雲寺元旦早課等等，為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。（編輯：張銘坤）1141229