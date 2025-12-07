法鼓山歲末送暖啟動 北投雲來寺關懷家庭感受滿滿祝福

（記者陳志仁／台北報導）法鼓山慈善基金會延續 70 年冬令救濟傳統，12 月起展開全臺歲末關懷行動；首場「2025 北區聯合歲末關懷活動」6 日於北投雲來寺舉行，以「祥樂滿人間」為主題，邀集雙北 360 戶關懷家庭、逾 400 人共聚，透過音聲祝福、供燈祈願與物資發送，在歲暮時節送上最實際的溫暖力量。

圖／方丈和尚果暉法師與多位貴賓親手將冬令物資交到每戶家庭手中，象徵佛法走入生活、溫暖人心。（法鼓山提供）

方丈和尚果暉法師親臨勉勵，以「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間」寄語在場家庭，期盼大家在生活中行善布施，並強調建立防災觀念的重要性，讓生活更平安安心，也是自助天助人助；此次活動也有多位受助緬甸僑生回到現場擔任義工，展現善的循環。

活動邀請法鼓山慈基會過去扶助的學校與合唱團演出，包括南投竹山秀林國小竹樂團帶來〈草蜢弄雞公〉多首竹樂曲、石門實驗中學直笛團演奏〈Jingle Bells〉，萬里大鵬國小同學更以活力十足的踢踏舞表演回饋社會；多組表演展現偏鄉學童努力不懈的生命力，也象徵慈基會長期支持偏鄉教育的成果。

北投區區長吳重信表示，歲末關懷不只是物資援助，更是心與心的交流，他引用聖嚴法師「四它」的智慧，鼓勵家庭在面對困境時能以「面對、接受、處理、放下」的態度迎向新一年；慈基會會長柯瑤碧則以聖嚴法師「受苦受難是大菩薩」分享，期盼這份善意能陪伴大家跨入 2025 年。

方丈和尚與多位貴賓親手將冬令物資交到每戶家庭手中，象徵佛法走入生活、溫暖人心，供燈祈願儀式更讓全體在場者舉起福慧燈，在燈光與祈禱中為明年祈願平安喜樂；法鼓山慈基會說，2025 年歲末關懷援助全臺 2,300 戶家庭，盼攜手更多善心人士，共同傳遞慈悲行動與心靈環保，讓人間多一分光亮與祥和。

