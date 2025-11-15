法鼓山為醫護社工舒活禪修 放下塵勞重拾內在安定

（記者陳志仁／台北報導）照顧他人也要記得照顧自己！法鼓山傳燈院於15日在北投雲來寺舉辦「舒活禪一」，特別為社工與醫護人員開設，協助這群長期守護弱勢與病患的無名英雄，以禪修放鬆身心，學習覺察與療癒自己，吸引近50位參加。

圖／法鼓山傳燈院於15日在北投雲來寺舉辦「舒活禪一」，特別為社工與醫護人員開設，協助這群長期守護弱勢與病患的無名英雄。（圖／法鼓山公關文宣室提供）

活動透過八式動禪、打坐、經行和拜佛，引導參與者重新認識身心對話，練習放下日常的緊繃與煩惱；常浩法師開示，禪修的初衷，在於讓心回到安定、放鬆的狀態，透過收攝六根（眼、耳、鼻、舌、身、意），覺照當下，放下外界紛亂，留點空白給心靈調適。

常浩法師進一步分享禪修的「五調」－調飲食、睡眠、身、息與心，環環相扣，日常的行住坐臥間，皆能融入生活細節，達到身心調和；參與者在分享中表示，禪修體驗讓自己重新感受「放鬆是從心開始」的關鍵。

麻醉科醫師陳俐融說，醫療工作需要高度集中，透過這樣的禪修學習，才明白讓心安定的重要；社工王思樺則說，平時療癒他人，也要學會療癒自己，感謝法鼓山專為醫護社工設計課程；醫師范綱志也提到，學習「數息」與「呼吸練習」，讓他能在忙碌中找回專注與平衡。

法鼓山傳燈院表示，歡迎有興趣的民眾可從「初級禪訓班」開始接觸，循序漸進地體驗禪法帶來的內在平靜，最新的課程時間，團體申請方式，均可至傳燈院網站查詢。

