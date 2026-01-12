法鼓山贈「祥樂豐足」春聯 即日起全聯也可免費索取

法鼓山說，「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。（圖：法鼓山提供）

迎接2026年，法鼓山推出年度主題春聯「祥樂豐足」，即日起可以在法鼓山各分寺院、分支道場及大賣場全聯門市開放民眾免費領取，數量有限，發完為止。

法鼓山方丈和尚果暉法師闡釋，「祥樂豐足」不僅是祝福，更是踏實的生活方式。他說，人人從自己做起、從心開始，常懷感恩報恩之心，心靈便會柔軟謙虛，處事更圓融，進而感化他人。當每個人都能知福、惜福、分享福，便能共創祥樂豐足的社會。

2026法鼓山春聯「祥樂豐足」暖心迎春，免費索取。（圖：法鼓山提供）

今年春聯設計以吉祥的玉葉金花為底圖，秉持環保理念製作，保留紙張典雅樸實的觸感。春聯左下角附有QR Code，掃描即可了解設計意涵，並可轉傳祝福給親友。（梁國榮報導）