法鼓山2○26年春聯「祥樂豐足」 12/30與大眾歡喜結緣

〔記者俞肇福／新北報導〕 歲末年終，就要揮別2○25年，迎接2○26年到來。佛教團體法鼓山2○26年的春聯主題是「祥樂豐足」，祝福大眾迎來好運一整年。明天(3○日)起，歡迎民眾於法鼓山全球分寺院與各分支道場，以及全國各地全聯超市、大全聯門市同步開放領取結緣，數量有限，發完為止。

2○26年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份祝福，更是一種踏實的生活方式。法鼓山方丈和尚果暉法師說明，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」

果暉法師開示，面對任何人，若能夠心懷感恩、報恩，大家的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

法鼓山指出，今年春聯採用蘊含吉祥寓意的玉葉金花為底圖，春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，分享給親友「祥樂豐足」的祝福。法鼓山各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，歡迎民眾就近參與，以歡喜感恩的心迎接新年；運用佛法的慈悲與智慧，為新的一年祈福、發願，點上一盞光明心燈。

