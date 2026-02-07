法、加在格陵蘭設領事館 表堅定支持

記者施欣妤／綜合報導

法國與加拿大6日在格陵蘭首府努克，正式開設領事館，在美國意圖擴大對該地控制之際，展現對這片丹麥自治領土的堅定支持。

川普去年重返白宮後，表達希望擴大對格陵蘭戰略地位與資源的控制。而他上個月雖表示，與北約秘書長呂特達成協議，確保美國對格陵蘭影響力及北極安全，並降低對武力奪取格陵蘭的強硬姿態。但目前由美國、丹麥與格陵蘭組成的工作小組仍就安全細節持續研商。

丹麥與格陵蘭此前強調，「主權與領土完整」是不可逾越的紅線，許多國家仍對美國在格陵蘭野心抱持疑慮。法國與加拿大6日在努克正式成立領事館，以具體行動表達對格陵蘭的支持。加拿大外長安南德表示，「對我們國家來說，這是非常重要的一天」，隨後她在掌聲中於領事館升起加拿大國旗。

法國總統馬克宏去年6月訪問格陵蘭時，便宣布將開設領事館的計畫，並說這展現出歐洲與格陵蘭的團結。曾任法國駐越南大使的普瓦里耶，6日正式就任格陵蘭總領事，強調首要任務是「傾聽當地人的想法及促進與法國合作」。

加拿大國旗在新設立的格陵蘭領事館前升起。（達志影像／美聯社）