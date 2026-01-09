法「地中海水下作業大隊」成軍70載 排雷無數

記者賴韋廷／綜合報導

法國海軍地中海水下作業大隊（GPD MED），上月歡慶成軍70週年，宣示將延續輝煌歷史，發揚專業技能，持續確保航道、關鍵海上基礎設施安全，為維護區域穩定貢獻心力。

法國海軍5日表示，GPD MED去年12月18日在土倫軍港舉行活動，慶祝部隊成軍70週年。慶典中播放曾參與過去行動的退役官兵錄音談話，藉此勉勵現役官兵，銘記歷史、傳承單位軍風，繼續捍衛法國水下領域安全。

GPD MED成立於1955年，負責清除第二次世界大戰遺留的各式爆裂物；1975年奉令進駐蘇伊士運河區域參與排雷工作，在長達15個月的行動期間，排除4.5萬枚水雷、68萬件各式反戰車武器以及高達200噸爆裂物，締造輝煌紀錄。

該單位成員具備高強度專業技能，能在海洋、港口及沿岸地區執行偵測、識別、處置或摧毀爆裂物的任務。近年應法軍任務需求，作業範圍擴展至中東地區，並結合高科技手段及無人載具，持續精進作業能力。

