法「陣風」戰機受制於人？賽峰集團：九成稀土來自中國 慘淪政治武器

法國航空引擎製造商賽峰集團近日公開指出，其供應鏈已因關鍵原材料問題而淪為「武器」。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 法國航空發動機製造商賽峰集團近日公開指出，其供應鏈已因關鍵原材料問題而淪為「武器」，主因是法國航空業高達 90% 的稀土金屬需求依賴從中國進口。賽峰集團執行長奧利維耶・昂德里厄證實此一數據，並警告此類資源正被用作製造依賴與謀取地緣政治優勢的工具。此一現象在當前全球局勢動盪下浮上檯面，凸顯即便標榜自主的法國航太產業，亦在關鍵資源上存在脆弱性，為主要供應國中國增添施壓籌碼。

賽峰集團為法國達索「陣風」戰鬥機等多款機型供應引擎，其供應鏈困境反映了歐洲航空製造業長期存在的關鍵資源依賴問題。專業媒體分析指出，此局面類似於過去歐洲對俄羅斯能源的依賴，如今在稀土領域再次上演。全球稀土加工產能高達 99% 至 100% 集中於中國手中，使得稀土供應成為國際間敏感的戰略議題。

法國達索「陣風」戰鬥機。 圖：翻攝自維基百科

此一依賴性在法國積極擴大「陣風」戰鬥機產能之際顯得尤為關鍵。法國目前手握大量戰機訂單，並可能與烏克蘭達成進一步合同，若稀土供應受阻，將直接衝擊其國防與航空自主目標。為維持生產，法國可能必須投入更多資金或做出額外妥協，以確保資源穩定。

在歐盟層面，成員國除從中國採購稀土外，亦曾從俄羅斯進口，此舉在歐盟對俄實施制裁的背景下引發質疑。為降低風險，歐盟正積極尋求替代供應來源，包括考慮烏克蘭，以分散供應鏈並減少對單一來源的依賴。

歐盟成員國除從中國採購稀土外，亦曾從俄羅斯進口。 圖：翻攝自維基百科 by Peggy Greb（Public Domain）

美國方面也已採取行動，正緊鑼密鼓調整稀土供應鏈佈局，特別著重滿足國防工業需求，以降低對中國稀土的依賴。這顯示全球主要經濟體已意識到稀土供應的戰略重要性，並紛紛推動供應鏈多元化。

值得注意的是，賽峰集團近期已同意向印度進行大規模技術轉讓，並協助該國研發第五代戰鬥機。產業觀察認為，此舉可能與其參與的歐洲未來空戰系統（FCAS）專案進展受挫有關，賽峰集團正透過其他國際合作來維持業務發展動能。

賽峰集團近期已同意向印度進行大規模技術轉讓，並協助該國研發第五代戰鬥機。 圖：翻攝自維基百科

