法2026前禁海豚表演 動保團體：海豚應重返大海

十多位動保人士高喊口號、手持標語，來到動物園門口抗議。

飼養了11隻瓶鼻海豚的法國動物園「野生動物星球」，由於希望專注在其他陸地動物身上，計畫把所有海豚轉交給另一家「波瓦爾」動物園。這些海豚年紀介於3歲到36歲之間，全部都是在圈養環境下出生。

這樣的做法，23日引發動物保護團體抗議。他們表示，法國已經在2021年立法，將逐步禁止海豚表演，目的正是希望減少圈養與展示海豚，終結虐待行為。但這些海豚預計送往的新家，已經興建了大型的海豚池，還計畫要讓遊客和海豚互動，違背立法精神。

動保團體主席阿赫娜爾說道，「這裡圈養的海豚不是瀕危物種，所以沒有圈養以保存物種的必要，這些海豚個體才需要保護。」

動保團體表示，最正確的做法應該是讓海豚學會在野外生存的技能，最後重歸大海。園方則強調，海豚的新家設備相當完善，有利於持續進行科學研究，促進學界對動物的知識。

野生動物星球公關主任阿瑪爾說：「波瓦爾動物園的計畫裡，給海洋動物的設施很寬敞，這更能推進野生星球從2008年這些海豚到園時的目標，也就是科學研究。」

根據法國法律的規範，所有業者必須在2026年以前結束所有海豚表演，但除了這起將海豚轉交給其他動物園的爭議，法國還有不少以海豚表演為招牌、吸引遊客的場館，直到現在還不確定動物應該如何安置，令外界十分關注。