法INALCO學院設台灣研究講座 (圖)

「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。

中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 6