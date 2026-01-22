法Lactalis召回多批奶粉 涉中國、台灣等地

▲法國乳製品企業拉克塔利斯（Lactalis）21日宣布，在全球18個國家或地區，召回多批次嬰幼兒奶粉。（示意圖／Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 法國乳製品企業拉克塔利斯（Lactalis）21日宣布，在全球18個國家或地區，召回多批次嬰幼兒奶粉，理由是可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素（cereulide），存在引發腹瀉、嘔吐的風險。

根據法國《世界報》報導，拉克塔利斯在當天的聲明中表示，這次召回產品，是按照法國嬰幼兒營養專業協會的相關警告，所做出的「謹慎決定」，儘管截至目前，法國相關部門尚未收到食用被召回批次產品後，發生不良反應的通報。

聲明中提到，由於供應商提供的原料中含有蠟樣芽孢桿菌毒素，所以公司正在召回6批於藥店、超市販售的貝果（Picot）品牌嬰兒奶粉，但並未透露受污染原料的供應商是誰，還強調除了這6個批號以外，其他所有批次的產品都是安全的。

拉克塔利斯發言人指出，此次召回涉及18個國家及地區，分別是：澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多、法國、喬治亞、希臘、科威特、馬達加斯加、墨西哥、摩納哥、西班牙、秘魯、台灣和烏茲別克。

近期全球已發生多起嬰幼兒奶粉召回事件，比如新加坡食品局本月17日才宣布，召回法國食品企業達能（Danone）旗下的多美滋（Dumex）嬰兒配方奶粉；本月初雀巢（Nestlé ）在歐洲的多家子公司也宣布，召回在不同市場銷售的部分批次嬰幼兒配方奶粉。

查閱過往資料可發現，拉克塔利斯公司的嬰兒奶粉，2017年就曾爆出沙門氏菌汙染，當時研究人員曾警告，同間工廠2005年就有相同菌株存在，顯示這些奶粉產品恐怕10多年來一直有潛在的汙染問題。

原文連結：Lactalis recalls baby formula in several countries over toxin

