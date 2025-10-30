法M51.3潛射彈道飛彈服役 核嚇阻戰力里程碑
記者廖子杰／綜合報導
法國國防部28日宣布，最新型M51.3潛射彈道飛彈（SLBM）已正式服役，將進一步強化法軍戰略核武投射和嚇阻能量，有效應對未來地緣安全威脅。
法國防部長沃特蘭表示，他在24日簽署文件，批准M51.3投入作戰服役，並稱此成就體現法國「2024至2030年軍事規劃法」的重要目標之一，即加速國防能力現代化，確保核嚇阻戰力的長期效能，以維繫國家安全。
由4艘凱旋級搭載 每艘可攜16枚
法國防部表示，M51.3為M51潛射彈道飛彈最新改良版，不僅配備全新核彈頭，在射程、精準度和穿透敵方防禦能力方面皆有所提升，「確保了海基核武的優異可靠性」，也是法國推進海基核嚇阻戰力的重要里程碑。
M51.3將部署於法國海軍現役4艘凱旋級核動力彈道飛彈潛艦上，每艘凱旋級潛艦最多可攜帶16枚。
射程列機密 外界估可達1萬公里
《國防新聞》網站報導，M51系列是法國新一代海基核武打擊載具，2010年首次部署，與當前歐洲主力火箭「亞利安5號」同樣採用3級固體燃料火箭發動機，可搭載6至10枚具獨立導引能力的TN 75彈頭。法方將射程列為機密，而外界估算可達8000至10000公里。
此外，法國防採購局（DGA）8月已與航太工業亞利安集團簽約，研製最新改良版M51.4飛彈。
法最新M51.3潛射彈道飛彈已正式服役，強化法軍戰略核武投射和嚇阻能量。圖為M51.3試射照片。（取自亞利安集團網站）
亞利安集團已開始研製最新改良版M51.4飛彈，並將部署於法軍彈道飛彈潛艦。（取自亞利安集團網站）
M51.3將部署於法國凱旋級核潛艦，維繫海基核嚇阻戰力。（取法國海軍網站）
