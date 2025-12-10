泛公股爭國票金經營權？ 財長：按實力原則處理

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨立委賴士葆今天表示，泛公股持有國票金已超過2成，是否要掌握經營權。財政部長莊翠雲指出，不會圖利，會按實力原則處理；公股有買國票金，這是根據自身內部的財務規畫，後續如何處理股權，公股會去考量。

立法院財政委員會今天審查財政收支劃分法部分條文修正草案、國家金融安定基金設置及管理條例部分條文修正草案等案，邀請財政部長莊翠雲、國安基金管理委員會執行秘書阮清華等人列席報告，並備質詢。

廣告 廣告

國民黨立委賴士葆指出，包含兆豐等泛公股持有國票金已超過2成，詢問莊翠雲是否要落實「公併私」，財政部是否準備掌握國票金經營權，有沒有這樣的意圖。

莊翠雲表示，有關經營權當然跟實力有關係，要看有多少實力。公股有買國票金，這是根據自身內部的財務規畫，後續如何處理股權，公股會去考量。

賴士葆指出，泛公股已經買了這麼多股權，當然要拿到經營權，難道要送給別人，這樣說不通，而且大家也會質疑，如果不拿國票金經營權，會被認為可能要圖利某集團，幫忙成為最大股東。

莊翠雲說，「我們不會圖利，當然會按實力原則處理。」

賴士葆追問，是否可以解讀財政部不排除要掌握國票金經營權，莊翠雲說，後續還會有一些變化。賴士葆則主張，既然是以實力原則，公股都已經掌握到最大股份，就好好掌握經營權，這樣才能得到社會支持。（編輯：張均懋）1141210