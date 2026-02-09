泛海商學院打造新住民培力平台 AI技能串接斜槓就業機會

泛海商學院院長吳宥忠近日攜手社團法人台灣新住民生活成長協會，特別規劃「AI生活力×自媒體拍攝×心靈健康覺察」培訓課程，透過為期三天的密集學習，協助新住民培養實用技能並建立心理韌性，期盼在快速變動的社會環境中，強化其整體競爭力與自我發展信心。

吳宥忠表示，新住民在融入社會與職涯發展過程中，常面臨語言、文化差異與就業轉換等多重挑戰，若僅提供單一技能訓練，往往難以真正發揮長期效益。因此，此次課程特別結合AI工具應用與身心靈覺察，希望在提升實務能力的同時，也能協助學員穩定內在狀態，建立面對未來的底氣。

課程內容從生成式AI的生活與工作應用切入，帶領學員學習如何運用AI工具進行資料整理、內容規劃與效率提升，並搭配自媒體拍攝與表達訓練，引導學員將自身經驗與專長轉化為具體內容，增加在職場與社會中的能見度。課程亦融入心靈健康覺察與情緒調適，引導學員認識壓力來源，學習自我照顧與正向調整的方法。

社團法人台灣新住民生活成長協會會長黃品溱指出，對許多新住民而言，真正的困難往往不是能力不足，而是缺乏信心與支持。透過此次課程的陪伴式學習設計，讓學員在安全的學習環境中嘗試、提問與表達，有助於逐步打破對自我的限制。

值得一提的是，泛海商學院除提供課程培訓知識外，也與多家知名企業維持合作關係，串接產業資源與職能需求，協助學員取得「斜槓」型態的工作與實習機會。吳宥忠指出，對新住民而言，能夠把學到的AI與自媒體技能快速帶到市場驗證，最能有效縮短適應期；透過彈性工作、專案合作或技能接案等多元模式，不僅有助於快速融入職場，也能在實際成果中累積自信，形成正向循環。

本次課程總時數15小時，採小班互動與實作導向進行，講師透過實際案例示範，搭配現場操作與討論，協助學員將所學即時內化並應用於生活與工作情境中。課程結束後，學員普遍反映收穫超出預期，不僅對AI工具的使用不再感到畏懼，也更清楚自身未來可發展的方向。 有學員分享，原本對科技與自媒體感到陌生，甚至懷疑自己是否跟得上時代，但在課程引導下逐步建立信心，重新看見自身價值；也有學員表示，透過身心靈覺察練習，學會在壓力中調整步調，對未來不再感到茫然，而是多了一份踏實的希望。

吳宥忠表示，泛海商學院未來將持續投入公益培力行動，結合專業教育資源與企業夥伴力量，打造更具延續性的學習與就業支持，協助新住民在台灣社會穩定發展，並以更有信心的姿態迎向未來。